«الإنشاءات البترولية» تحتفل بيوم «الصحة والسلامة»

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة (صناعات) أبوظبي، احتفالها السنوي للصحة والسلامة وحماية البيئة والجودة، بحضور عدد من ممثلي شركة أدنوك ومجموعة شركاتها وبعض الشركات الإقليمية الأخرى.

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، إن الاحتفال يعكس مدى اهتمام الشركة والتزامها بالأداء المتميز في مجال الصحة والسلامة وحماية البيئة والجودة.وذكر الظاهري أن عام 2017 كان مميزاً من حيث تحقيق أقل معدل للحوادث في الوقت الذي حققت فيه الشركة ربحية جيدة، مؤكداً التزام الشركة اللامحدود مع متطلبات عملائها من الشركات البترولية المحلية والعالمية لتطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة الخاصة بها.

وأكد أهمية السلامة في مواقع العمل المختلفة والسعي الدؤوب في التميز كل في مجاله، وضرورة السعي نحو تحقيق إنجازات وأهداف أكثر طموحاً لتتبوأ الشركة أفضل المراكز ليس على صعيد المنطقة فحسب، بل على الصعيد العالمي أيضاً.

وقال: «إن الشركة مهتمة في تطوير وتحسين شروط السلامة والصحة المهنية والبيئة، حيث وضعتها ضمن أولوياتها المتقدمة في إطار استراتيجية الشركة التي أعلن عنها العام الماضي، ومن ضمنها الالتزام بميثاق 100% صحة وسلامة وبيئة، مؤكداً أن الشركة قامت بتحويل تلك الشروط من شروط إجرائية إلى سلوك دائم، بحيث تصبح ثقافة سائدة ودائمة لدى كافة العاملين لدى الشركة». والذي انعكس إيجابياً على نتائج الشركة السنوية من خلال تحقيقها لمعدلات حوادث منخفضة تعتبر من أقل المعدلات على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما أكدته الجمعية الدولية لشركات خطوط الأنابيب والمقاولات البحرية (IPLOCA) في دراستها السنوية الأخيرة، حيث إن معدلات الحوادث في الشركة أقل من المعدل لمجموع الشركات الأعضاء في هذه الجمعية.

وتوجه الظاهري بالشكر إلى جميع الذين شاركوا في تحقيق تلك الإنجازات المهمة في مجال الصحة والسلامة والبيئة والجودة، وبالأخص ممثلي الشركات في مواقع العمل على تعاونهم ومساندتهم لجهود الشركة، كما جرى خلال الحفل توزيع جوائز الصحة والسلامة والبيئة والجودة للمشاريع والدوائر والأقسام التي حققت إنجازات مميزة كان أبرزها تحقيق 40 مليون ساعة عمل في مشروع أم لولو2 دون أي إصابة ينتج عنها تغيب عن العمل، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الشركة، ويعد من الأعلى على مستوى المنطقة.