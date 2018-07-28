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بشعار «نحو إعداد جيل مبتكر استثماري»

غرفة أبوظبي تطلق جائزة رواد المستقبل
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تاريخ النشر: الأحد 29 يوليو 2018

دبي (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، جائزة رواد المستقبل للناشئين والشباب، تحت شعار «نحو إعداد جيل مبدع، مبتكر، استثماري، وريادي».

وجاء الإعلان عن المبادرة في المؤتمر الصحفي نظمته الغرفة أمس الأول، بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وخليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وممثلين عن دائرة التعليم والمعرفة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وعدد من الصحفيين، كما شهد مؤتمر إطلاق الجائزة عدد من الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمبتكرة.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد هلال المهيري « نسعى من خلال هذه المبادرة، إلى إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحقيق الريادة لهم في أعمالهم المستقبلية، وبناء‏‭ ‬أجيال‭ ‬واعدة‭ ‬ومتميزة ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال ‬الناشئين ‬والقادرين‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬وصناعة‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية.

وأشار المهيري إلى أن المبادرة برنامج متكامل يسعى إلى تعريف الابتكار والإبداع في ريادة الأعمال كمفهوم وفكر وممارسة وتطبيق، في بيئة تنافسية، في ظل ثورة المعلومات والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.

وأشار المهيري إلى أن الجائزة تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وبناء وتطوير جيل من رواد الأعمال الناجحين وتزويدهم بالأدوات والمعرفة الضرورية التي تساعدهم على خوض غمار العمل التجاري، عبر مشاريع مبتكرة بالاعتماد على أسس واستراتيجيات علمية. ... المزيد
     
 

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