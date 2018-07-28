غرفة أبوظبي تطلق جائزة رواد المستقبل

دبي (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، جائزة رواد المستقبل للناشئين والشباب، تحت شعار «نحو إعداد جيل مبدع، مبتكر، استثماري، وريادي».

وجاء الإعلان عن المبادرة في المؤتمر الصحفي نظمته الغرفة أمس الأول، بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وخليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وممثلين عن دائرة التعليم والمعرفة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وعدد من الصحفيين، كما شهد مؤتمر إطلاق الجائزة عدد من الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمبتكرة.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد هلال المهيري « نسعى من خلال هذه المبادرة، إلى إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل وتحقيق الريادة لهم في أعمالهم المستقبلية، وبناء‏‭ ‬أجيال‭ ‬واعدة‭ ‬ومتميزة ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال ‬الناشئين ‬والقادرين‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬وصناعة‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية.

وأشار المهيري إلى أن المبادرة برنامج متكامل يسعى إلى تعريف الابتكار والإبداع في ريادة الأعمال كمفهوم وفكر وممارسة وتطبيق، في بيئة تنافسية، في ظل ثورة المعلومات والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.