غرفة أبوظبي تطلق جائزة رواد المستقبل

دبي (الاتحاد)
أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، جائزة رواد المستقبل للناشئين والشباب، تحت شعار «نحو إعداد جيل مبدع، مبتكر، استثماري، وريادي».
وجاء الإعلان عن المبادرة في المؤتمر الصحفي نظمته الغرفة أمس الأول، بحضور محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وخليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وممثلين عن دائرة التعليم والمعرفة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وعدد من الصحفيين، كما شهد مؤتمر إطلاق الجائزة عدد من الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمبتكرة.
|
وأشار المهيري إلى أن المبادرة برنامج متكامل يسعى إلى تعريف الابتكار والإبداع في ريادة الأعمال كمفهوم وفكر وممارسة وتطبيق، في بيئة تنافسية، في ظل ثورة المعلومات والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.
|