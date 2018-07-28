«جي إف إتش كابیتال» تضم شركاء استراتيجيين لـ «ذي إنترتینر»

دبي (الاتحاد)

أعلنت أمس شركة جي إف إتش كابیتال، شراكتها مع مجموعة الفطیم لاستكمال عملیة استحواذ على «ذي إنترتینر» التي تعتبر من الشركات الرائدة في مجال توفیر تطبیقات الخصومات ونقاط المكافآت وغیرها من التطبیقات التكنولوجیة الأخرى التي تلبي متطلبات الحیاة العصریة بالمنطقة.

وبحسب بيان صحفي، أمس، قامت جي إف إتش بتوقیع اتفاقیة استثمار مع مجموعة الفطیم والزرعوني للاستثمار، حیث حصلوا على حصة الأقلیة المؤثرة في شركة «ذي إنترتینر» بجانب جي إف إتش، حیث سیقومون بدور حیوي لتحقیق قیمة أعلى لشركة «ذي إنترتینر».

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة الفطیم هي من بین أكبر المؤسسات تنوعاً وحداثة في مدینة دبي، ولدیها شراكات مع أكبر وأشهر العلامات التجاریة الجذابة والمبتكرة في العالم، إذ تزاول أنشطتها في 29 بلداً بمنطقة الشرق الأوسط، أفریقیا وآسیا.

وقال الشیخ أحمد بن خلیفة آل خلیفة، رئیس مجلس إدارة جي إف إتش كابیتال: «نتوقع التسریع في خطط الشركة للاستحواذ على العدید من الفرص المتوافرة للشركة، سواء على المستوى الإقلیمي أو العالمي بهدف مضاعفة حجم الشركة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة».