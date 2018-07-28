«العشرين» ترغب في تحرير تجارة المنتجات الزراعية

بوينس آيريس (د ب أ)

قالت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر، أمس الأول، إن مجموعة العشرين للدول الصناعية، أعربت عن دعمها للتجارة الحرة في المنتجات الزراعية. وأوضحت كلوكنر خلال الاجتماع في بوينس آيرس: «نريد تجارة منفتحة قائمة على القواعد دون سياسات حمائية».

وقال وزير الزراعة الإسباني لويس بلاناس، إن النزاعات التجارية تضر بشكل خاص بقطاع الزراعة «لأنها تؤثر على الجانب الأساسي من التغذية البشرية». وشملت الموضوعات الأخرى قيد المناقشة، الاستخدام المستدام للأراضي، وتدابير لمنع إهدار المواد الغذائية، ودور التكنولوجيات الجديدة في القطاع الزراعي.

وتوصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤخراً، إلى اتفاق تجاري مؤقت، حيث أحجمت الولايات المتحدة عن تهديدها بفرض تعريفات جمركية على السيارات المستوردة، لنزع فتيل خلاف تجاري بدأ مع فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات على الصلب والألمنيوم.

وقالت فرنسا، إنها تعارض إدراج الزراعة في صفقات تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة، معربة عن قلقها إزاء احتمال خفض المعايير الأوروبية فيما يتعلق بالغذاء أو الصحة أو البيئة.

وتضم مجموعة العشرين: الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وتسيطر تلك الدول مجتمعة على حوالي 69 بالمئة من جميع الأراضي الصالحة للزراعة، وكذلك على 80 بالمئة من التجارة العالمية في المنتجات الزراعية.