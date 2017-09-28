«كلباء للمسرحيات القصيرة» ينطلق اليوم ويحتفي بالفنان صابر رجب

عصام أبو القاسم (الشارقة)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق مساء اليوم الخميس «28 سبتمبر» فعاليات الدورة السادسة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة، وتحتضن عروضه خشبة مسرح المركز الثقافي لمدينة كلباء.

وتأهلت عشرة عروض مسرحية قصيرة، سيشاهدها الجمهور ابتداءً من اليوم لغاية الثالث من أكتوبر المقبل، بعد معاينة فنية للجنة مختصة شاهدت الأعمال المتقدمة للمشاركة في المهرجان وفرزتها بين فئتي: «داخل المسابقة» و«خارج المسابقة». أما العروض التي ستشارك داخل المسابقة وتتنافس في الجوائز، فهي: «الذاكرة والخوف»، وهو عمل تم إعداده من نصوص عدة لوليم شكسبير ويخرجه سعيد الهرش، و«71 درجة»، وهو الآخر نص معد من أعمال عدة لوليم شكسبير ويخرجه مهند كريم، و«أغنية طائر التم» من تأليف أنطوان تشيخوف وإخراج أحمد عبد الله راشد، و«سترة من المخملين» من تأليف ستانيسلاف ستراتييف وإخراج رامي مجدي، و«العميان» من تأليف موريس ميترلنك وإخراج يوسف القصاب، إضافة إلى «استعد» من تأليف عزيز نيسين وإخراج شعبان سبيت.

أما العروض التي ستقدم على هامش المهرجان، فهي: «فلامنجو» من تأليف أنطونيو جالا وإخراج حنان دحلب، و«إلى نهاية» تأليف جون ملينجتون سينج وإخراج علي عبد الله خميس، و«الأستاذ» من تأليف يوجين يونسكو وإخراج علي سراج، و«التحيات» للكاتب يوجين يونسكو وإخراج يوسف جاسم عبد الله.

وتضم لجنة التحكيم التي ستعاين عروض المهرجان: خليفة التخلوفة وأيمن الخديم «الإمارات»، وليد قوتلي وزينة ظروف «سوريا»، وحافظ خليفة «تونس».