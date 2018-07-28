«أبوظبي للإسكان» تمنح 2500 قرض سكني للمواطنين بإدارة «أبوظبي الأول»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

عمل بنك أبوظبي الأول، منذ توليه مهمة إدارة قروض الإسكان للمواطنين في عام 2006، على تقديم الدعم اللازم لمواطني إمارة أبوظبي لتوفير الحياة الكريمة لهم وتشييد منازلهم. وعقب موافقة هيئة أبوظبي للإسكان على القروض، يقوم البنك بالعديد من الإجراءات التي يتمثل أهمها في إعلام المواطنين بالموافقة على طلب القرض، وتحصيل المستندات المطلوبة، وإعداد ملف خاص لكل معاملة، وإدارة عملية الإقراض وكل ما يتعلق بها من مراجعات فنية لتصاميم المنزل وحتى الإشراف على عمليات المناقصات، وتوقيع العقود مع الاستشاريين والمقاولين، ومتابعتهم في تنفيذ أعمال البناء، وإصدار الدفعات الخاصة بالاستشاريين والمقاولين بما يتناسب مع الأعمال المنجزة، بالإضافة إلى إدارة وتحصيل أقساط القروض للمساكن المسلّمة لأصحابها.

ويستكمل بنك أبوظبي الأول مسيرة دعم المواطنين لامتلاك المنزل المثالي من خلال 2500 قرض سكني جديد، تمت الموافقة عليها من قبل هيئة أبوظبي الإسكان. ومنذ إطلاق برنامج قروض الإسكان، تمت الموافقة على 34730 قرضاً قيمتها 66.38 مليار درهم، وبلغ إجمالي ما تم صرفه للمقاولين والاستشاريين 37500 مليار درهم. كما تم تسليم أكثر من 22727 وحدة سكنية حتى الآن من خلال 16700 مشروع تم إنجازها في مختلف أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى 700 فيلا جاهزة تم تمليكها للمستفيدين. ويجري العمل حالياً على استكمال إنشاء 4600 مسكن جديد. وتشمل قاعدة بيانات قسم قروض الإسكان للمواطنين أكثر من 723 مكتباً استشارياً، و5210 من المقاولين.

وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «سنواصل مساعينا للقيام بدورنا تجاه المجتمع الإماراتي، مساهمين في تحقيق خطط قيادتنا الرشيدة المستقبلية، والتي من شأنها النهوض باقتصاد الدولة ومختلف قطاعاتها. ويندرج ذلك ضمن مسيرة ’ننمو معاً‘ التي أطلقها بنك أبوظبي الأول، وهي الحملة التي تتخطى حدود الخدمات والمنتجات المصرفية، وتركز على دعم طموحات النمو على المدى القريب والمستقبل البعيد، وتلبية احتياجات عملائنا، وتوفير حلول رائدة تناسب تطلعاتهم».

وأضاف: «يمثل برنامج قروض الإسكان للمواطنين، انعكاساً للتعاون بين القطاعين العام والخاص الذي تنصب نتائجه في مصلحة مواطني الدولة، ويساهم في تعزيز مستوى رفاهية العيش، وتوفير حياة كريمة لأبنائها».