اختلاف الفصحى عن العامية يؤرق الاستعراب الروماني

محمد عبد السميع (الشارقة)

نظم النادي الثقافي العربي بالشارقة لقاءً تداولياً مساء أمس الأول، بحضور ومشاركة كوكبة من المستشرقين المستعربين الرومان، ومجموعة من المثقفين العرب الذين شاركوا في إثراء النقاش حول المشهد العربي التاريخي في الذهنية الأوروبية.

تحدث البروفيسور جورجي جريجوري رئيس قسم اللغة العربية بجامعة بوخارست، عارضاً لجهود الترجمة الواسعة للتراث العربي باللغة الرومانية، وكيف أنها شملت عيون الأدب والفكر والإبداع، مشيراً أيضاً إلى بعض الصعوبات التي تواجههم في تدريس العربية، نتيجة الاختلاف التطبيقي بين الفصيحة واللهجات الدارجة، مع تأكيد أنهم يأخذون بالمناسب من السبل، لحل مثل هذا الإشكال. وبدوره تحدث الدكتور جابرييل باتسونا حول تجربته الخاصة في التعامل مع الفصيحة والعاميات العربية، فيما شبه الأستاذ اشتيفان العربية بماسة ثمينة متعددة الوجوه، فالجوهر فيها الفصحى والوجوه المتناظرة هي اللهجات الدارجة، وكلاهما يكمل بعضه بعضاً.

ومن جهته، أشار الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة بالنادي الثقافي العربي إلى أهمية الحوار الحضاري بين العالم العربي وأوروبا، مُنوهاً بالعلاقات التاريخية بينهما، ومميزاً بين المفاهيم السياسية العابرة، والجوهر الحضاري الممتد في التاريخ.

هذا وقد شارك الحضور بإثراء المواضيع، فيما قام الأستاذ علي المغني نائب رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي العربي بتكريم المشاركين في اللقاء التداولي.