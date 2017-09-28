ركن الإبداع.. التثقيف والتعليم والترفيه تحت سقف واحد

العين (الاتحاد)

يقدم «ركن الإبداع» في المعرض العديد من ورش العمل والجلسات التعليمية للأطفال بالتعاون مع نخبة من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ويستقبل الأطفال بين 6 و12 عاماً على فترتين، صباحية من 9:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، ومسائية من 5:00 عصراً وحتى 9:00 مساءً.

وينقسم «ركن الإبداع» إلى أربعة أركان: «التفكير الإبداعي، عالم الفنون، العلوم فاكهة الحياة، الإبداع اللغوي»، ويعتمد فيها على أسلوب إبداعي يستقطب اهتمام الأطفال ويلبي مختلف احتياجاتهم، ليكون بذلك عالماً متكاملاً يجمع التثقيف والتعليم والترفيه تحت سقف واحد.

وتنشط الورش التي يستضيفها ركن التفكير الإبداعي، العمليات العقلية للأطفال المشاركين. فالتفكير الإبداعي مهم للتغيير والتطوير وهو أساس عملية التقدم بالأمم والرقي بها. ومن بين هذه الورش «من يحل لغز السيد (T)، تحدي الأذكياء، قياس الإبداع، فكر بالمقلوب».

وفي ركن عالم الفنون يتعلم الطفل مهارات متنوعة في ورش: «سحر الإسفنج الملون» و«شخصيتك المهنية المفضلة» و«لوّن العلم الوطني» التي يتخللها قيام الطفل بالتعرف على ألوان علم الإمارات وترتيبها في أماكنها الصحيحة، ثم يقوم بتلوينه بالألوان الصحيحة باستخدام الإسفنج الضاغط والألوان المائية.ويقدم ركن العلوم فاكهة الحياة ورش: «الروبوتات في حياتنا»، «عالم الأحياء والمختبرات» «الطّريقة اليابانيّة للحساب - Genius MAP» والتي تقدم تجارب علمية لتمكين الطفل من فهم نفسه والعالم من حوله بطريقة أفضل، فيما يتعلمون في ركن الإبداع اللغوي عبر ورشة «مسرح التنين» أنه يوجد عدة طرق لرؤية قصة ما أو موقف ما. إن امتلاك فهم أفضل لوجهة نظر أخرى سيخدم الجميع في الحياة في مواقف مختلفة عديدة.