«كلمة» يحتفي باليوم العالمي للترجمة السبت المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاء باليوم العالمي للترجمة الذي يوافق 30 من سبتمبر كل عام، ينظم مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية، تحت شعار «ليست الترجمة كلمات تنقل، بل ثقافة تفهم»، وهي مقولة للكاتب الإنجليزي المعروف أنتوني برجس.

وتهدف الفعاليات إلى تسليط الضوء على إنجازات مشروع «كلمة»، باعتباره واحداً من مشاريع الترجمة الرائدة في العالم العربي، ولعب دوراً مهماً في إحياء حركة الترجمة من خلال ترجمة نحو 1000 كتاب في شتى مجالات المعرفة عن نحو أكثر من 13 لغة عالمية حية.

وبهذه المناسبة، ينظم مشروع «كلمة» بالتعاون مع مركز دلما مول يوم السبت المقبل، فعالية ثقافية ترفيهية لجمهور المول، من الساعة 5:00 - 8:00 مساء، يشارك فيها مركز الأطفال في قطاع المكتبة الوطنية بدائرة الثقافة والسياحة، وتتضمن: جلسات قرائية للأطفال لقراءة مجموعة من إصدارات «كلمة» المترجمة، ورشة أعمال يدوية، ورشة تزيين «كب كيك»، لعبة تلوين وتركيب اللوحة الرملية، مسابقة ترجم كلمة واحدة، جلسات تصوير، ومسابقات لاختبار معلومات الجمهور ينال فيها الفائزون هدية من كتب «كلمة»، حيث رصد المشروع نحو 1000 كتاب سيتم توزيعها على الفائزين والمشاركين.

وفي يوم الاثنين المقبل، ينظم مشروع «كلمة» بالتعاون مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ندوة بعنوان «الترجمة والإبداع في الألفية الجديدة»، في مقر الجامعة بمدينة العين. تتضمن الندوة ثلاث جلسات حوارية تناقش: دور مشروع كلمة في دعم حركة الترجمة، حركات الترجمة في العالم العربي، مناهج الترجمة في الجامعات العربية، تحديات الترجمة في الألفية الجديدة، الترجمة والتلاقح الثقافي، مشكلات الترجمة التحريرية والشفوية، حقل دراسات الترجمة في العالم العربي، دور الترجمة بين نقل المعرفة وإنتاج الثقافة، الترجمة والإبداع العلمي، معضلات الترجمة الآلية، أهمية الترجمة من اللغات الأخرى إلى العربية، مشكلات الترجمة التخصصية، آفاق الترجمة السمعبصرية، أخلاقيات الترجمة وعمل المترجم.

وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير إدارة المكتبات في قطاع دار الكتب: «تعتبر جهود تطوير حركة الترجمة أحد المهام الأساسية لدائرة الثقافة والسياحة الرامية إلى إثراء الساحة الثقافية العربية، وتعزيز مساحات الحوار بين مختلف الحضارات. ويعد مشروع (كلمة) ثمرة فاعلة لهذه الرؤية، وأحد أهم ركائز الاستراتيجية العامة للدائرة، الساعية إلى رفد المكتبة العربية بالمزيد من الكتب في مختلف حقول المعرفة وتعزيز صناعة النشر».

ووجه آل علي الشكر لجامعة الإمارات على جهودهم في تنظيم هذه الندوة، ولمركز دلما مول على تعاونهم في تنظيم الفعالية الترفيهية الخاصة بالأطفال.

وأعرب بوبندر سنج المدير العام لدلما مول والمدير المالي عن سعادته للمشاركة في هذه المبادرة، وقال: «نحرص على توطيد الشراكات مع المؤسسات الحكومية، وأن يكون لنا دور فاعل في دعم المبادرات والأنشطة الوطنية التي تخدم المجتمع، وتضفي الحيوية على تجربة التسوق في المول».