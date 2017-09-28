«بريكست».. وعمال أوروبا في بريطانيا

لورينزو توتارو جيوفاني سالزانو*

بغض النظر عما يخبئ «بريكست» للأجانب في جعبته، لا تزال المملكة المتحدة تمثل جاذباً قوياً للشباب القادمين من إيطاليا واليونان والباحثين عن عمل ومستقبل أفضل، بيد أنها أقل من ذلك بالنسبة لأقرانهم في إسبانيا والبرتغال. هذا وفقاً لأحدث البيانات عن رقم التأمين الوطني في المملكة المتحدة والصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني ومقره لندن، والتي من الممكن أن تعكس الوتيرة المختلفة للانتعاش الاقتصادي من التراجع الذي شهدته منطقة اليورو في العقد الماضي.

وخلال العام الحالي حتى شهر يونيو، حصل ما يقرب من 60 ألف إيطالي وأكثر من 15 ألف يوناني على رقم تأميني لأول مرة، في بريطانيا، بارتفاع نسبته 2 في المائة و13 في المائة على التوالي على أساس سنوي، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاء الوطني. وهذا الرقم الرسمي من الشباب مطلوب للعمل في المملكة المتحدة.

وتتناقض هذه الزيادات بشكل صارخ مع عدد التصاريح التي حصل عليها مواطنون من إسبانيا والبرتغال. خلال الفترة نفسها، انخفضت أعدادهم بنسبة 11٪ و13٪ على التوالي على أساس سنوي، وفقاً لمكتب الإحصاء. إن التدفق المتزايد للإيطاليين واليونانيين يتناقض أيضاً مع الاتجاه السائد في الاتحاد الأوروبي ككل والذي سجل انخفاضاً بنسبة 9 في المائة.

يذكر أن اليونان وإسبانيا وإيطاليا قد سجلت أعلى معدلات البطالة بين الشباب في منطقة «اليورو»، وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».

وقال «توماسو فراتيني»، أستاذ الاقتصاد في جامعة ميلانو «بالنسبة للعديد من الإيطاليين واليونانيين، فإن فوائد الهجرة تعتبر أعلى بكثير من تكاليف ترك أوطانهم». «هناك فجوة كبيرة مع الدول الأخرى في منطقة (اليورو)، ويبدو أنها تعكس الانتعاش البطيء في الدولتين - وعلاوة على ذلك، فإن إسبانيا تشهد حالياً نمواً بوتيرة أسرع بكثير من بريطانيا»، بحسب ما ذكر فراتيني، الذي شارك في إعداد دراسة 2014 عن المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا.