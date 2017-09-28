الانتخابات الألمانية.. لماذا صعد اليمين المتطرف؟

إزاك ستانلي بيكر وألكسندرا روجكوف

بصالون منزله المؤلف من طابقين، بدا التأثر واضحاً على محيا «كلاوس كريتشمر»، الذي أغرورقت عيناه بالدموع أثناء حديثه عن الحدود الألمانية – ليست الحدود التي عبرها اللاجئون الذين دفعه وصولُهم منذ 2015 إلى دعم اليمين المتطرف. كريتشمر، البالغ 66 عاماً، تردد في الحديث عن الحدود الداخلية، التي مُزقت قبل ثلاثة عقود تقريباً، حيث يقول إنه جُنِّد للخدمة في جدار برلين، رافضاً قول المزيد عما كان يفعله هناك. ولكن من المعروف أن جنود الحدود كانوا يستخدمون العنف لمنع مواطنيهم من العبور إلى الجانب الغربي وتحرير أنفسهم.

والواقع أن مدناً ألمانية شرقية قليلة تبعد عن العاصمة مثل أُوباخ، البلدة المتاخمة للحدود مع جمهورية التشيك. ولكن الجدار الذي كان يقسم ذات يوم برلين إلى قسمين مازال موضوعاً يصعب الحديث فيه بالنسبة لكريتشمر، الذي مازال يعيش تحت الظلال التي كانت ترخيها الديكتاتورية الاشتراكية على النصف الشرقي من البلاد.

تلك الظلال أصبحت خط الصدع في انتخابات يوم الأحد التي أوصلت حزباً يمينياً متطرفاً إلى البرلمان الوطني لأول مرة منذ قرابة ستة عقود. ذلك أن حزب «البديل من أجل ألمانيا» القومي والمناوئ للمهاجرين كان ثاني أقوى حزب في الشرق الشيوعي السابق، الذي حصل فيه على 21.5 في المئة من الأصوات مقارنة مع 12.6 في المئة على الصعيد الوطني و12.7 في المئة في الغرب، ليحل بذلك محل «داي لينك» اليساري، الذي لديه جذور في الحزب الشيوعي الألماني الشرقي، باعتباره البديل الرئيسي في شرق البلاد لكتلة يمين الوسط التي تقودها أنجيلا ميركل، التي فازت بولاية رابعة كمستشارة.

أُوباخ، التي أخذ يشيخ سكانها ولا يسكنها عموماً أشخاصٌ من أصول مهاجرة، تمثّل نموذجاً لجاذبية حزب «البديل من أجل ألمانيا»، الذي حصد 46 في المئة من الأصوات هنا. البلدة تكشف بشكل خاص الأسباب التي تجعل ذكرى الدولة الاشتراكية، وإدماجها السريع ضمن الجمهورية الفيدرالية، شرق البلاد أرضيةً خصبةً أكثر لشعبوية اليمين المتطرف مقارنةً مع الجزء الغربي. وبالتالي، فإنها توفّر طريقةً لفهم الأسباب التي تجعل بلداً مازال يحمل ندوب التطرف السياسي يميل قليلا نحو سياسات اليمين المتطرف، في وقت يستعد فيه حزبٌ يقول «إن الإسلام لا مكان له في ألمانيا» ليصبح ثالث أكبر حزب في البرلمان.

ويقول كريتشمر: «إن الإسلام فُرض علينا»، مكرراً موقف الحزب وزاعماً أن المهاجرين العرب يعامَلون معاملة أفضل من تلك التي يتلقاها الألمان «الأصليون» إذ يقول: «إن اللاجئين يستطيعون القدوم إلى هنا بـ10 أطفال، ويحصلون على كل شيء بالمجان».