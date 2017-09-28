«ماكرون».. ومشكلات أوروبا

جيمس مكاولي*

بعد أن أذكت نتائج الانتخابات الألمانية عدم اليقين عبر القارة، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة طال انتظارها إلى اتحاد أوروبي «يُعاد تأسيسه». وفاز ماكرون بالانتخابات في مايو بناء على وعود بإعادة إحياء الاتحاد الأوروبي. وأكد ماكرون في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في السوربون على أن وجود أوروبا «موحدة ذات سيادة» يمثل عنصراً محورياً في التصدي لليمين المتطرف المتصاعد عبر القارة وإلحاق الهزيمة به. وقال الرئيس الفرنسي البالغ من العمر 39 عاماً «لن أترك مجالاً لمن يعدون بالانقسام والانسحاب الوطني». وجاءت كلمة ماكرون بعد إعادة انتخاب حليفته الأساسية في القارة، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لفترة ولاية رابعة. ورغم فوز ميركل، يرى محللون أن انتصارها طغى عليه الصعود المثير للدهشة لحزب اليمين المتطرف «البديل من أجل ألمانيا». ففي كسر لأحد محرمات ما بعد الحرب العالمية الثانية، يدخل الفصيل المناهض للمهاجرين والإسلام إلى البرلمان الألماني بعد أن فاز بنسبة 12.6% من الأصوات.

لكن الخطوات التي قطعها اليمين المتطرف في فرنسا كانت أكبر بكثير. فلم يفز ماكرون بالانتخابات في وقت سابق هذا العام إلا بعد مواجهة مع «مارين لوبان» وحزبها «الجبهة الوطنية» الذي يناهض بشدة الهجرة وكان يعد بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي. وفي الجولة النهائية من الانتخابات، فازت لوبان بنسبة 34% من الأصوات وهي أكبر نسبة يفوز بها الحزب منذ أن شارك في تأسيسه والد لوبان الذي أدين بانكاره الهولوكوست في عام 1972. ومنذ البداية، كانت أوروبا محور تركيز ماكرون الأساسي الذي استهل خطبة فوزه بالانتخابات في مايو بالنشيد الوطني للاتحاد الأوروبي وليس بالنشيد الوطني الفرنسي. وهذا الشعور استمر حتى يوم الثلاثاء، حين عبر ماكرون الذي يتحدث لغتين عن أمله في أن يصبح كل طالب قادراً على تحدث اثنتين من اللغات الأوروبية بحلول عام 2024.

ومنذ انتخابه الذي اُعتبر دعماً للمشروع الأوروبي يواجه تحديات كثيرة، تجول «ماكرون» في منطقة اليورو واجتمع مع 22 رئيساً في التكتل الذي يضم 27 دولة. وحملت كلمة يوم الثلاثاء التي استمرت ساعة ثمار هذا التواصل وحدد فيها ماكرون بأقصى درجة من التفصيل حتى الآن رؤيته المتعلقة بـ «المشروعات الرئيسية» في مجالات خمس وهي الأمن والدفاع والهجرة وتبادل المعلومات والتجارة والاقتصاد. وركز ماكرون على أن الحل يتمثل في العمل الجماعي لمواجهة مشكلات أوروبا المشتركة.

وفيما يتعلق بالأمن تحديداً، حث «ماكرون» على إقامة منصب مدعي عام أوروبي بشأن الإرهاب ليقوم بدور محقق مركزي في قضايا تتخطى الحدود القومية، وشارك فيها في الآونة الأخيرة عدد من وكالات الاستخبارات التي لا تتبادل دائماً المعلومات بكفاءة. وحث على القيام بالشيء نفسه على جبهة الهجرة، مطالباً «المكتب الأوروبي للجوء بتحقيق السلاسة في الإجراءات».

ومضى يقول: «توفير مكان للاجئين هو واجبنا المشترك كأوروبيين. لكن يتعين علينا فعل هذا دون إلقاء العبء على قلة، سواء كان هؤلاء دول وصول أو استقبال». وتزعم ماكرون في الشهور القليلة الماضية مسعى لاستخدام «نقاط ساخنة» في ليبيا قد تقوم بمعالجة طلبات اللجوء على الجانب الآخر من البحر المتوسط وربما تكبح وصول تدفق المهاجرين إلى أوروبا. لكن محور رؤية ماكرون فيما يتعلق بأوروبا متكاملة و«متعددة السرعات» هو تخصيص ميزانية منفصلة لمنطقة اليورو ووجود وزير مالية مشترك، وهي الإضافات التي يرى أنها ستقلص كثيراً العراقيل البيروقراطية في التكتل من خلال خلق سياسية مالية مشتركة. ويوم الثلاثاء دافع ماكرون عن «مشروع للتضافر المالي والاجتماعي». وتعتمد كثير من هذه المبادرات على محور فرنسي ألماني قوي.