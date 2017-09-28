20% نمو إيرادات السياحة التونسية في 9 أشهر



تاريخ النشر: الخميس 28 سبتمبر 2017 تونس (رويترز) أظهرت بيانات رسمية نمو إيرادات قطاع السياحة بتونس 20 ٪ منذ بداية 2017، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليواصل القطاع تعافيه بعد عامين من هجومين استهدفا سياحاً أجانب. وأظهرت أرقام نشرها البنك المركزي أن إيرادات السياحة زادت إلى 2.006 مليار دينار حتى 26 سبتمبر الجاري، مقارنة بنحو 1.74 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وزاد عدد السياح بنسبة 23 ٪ إلى 5.147 مليون سائح. وارتفع عدد السياح الأوروبيين 15 ٪ إلى حوالي 1.3 مليون سائح، بفضل حملة ترويجية كبيرة في الدول الغربية، وتخفيف حظر السفر إلى تونس. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد قالت في يوليو الماضي: «إن بريطانيا لم تعد تنصح رعاياها بعدم السفر إلى معظم أنحاء تونس، بما في ذلك العاصمة ومعظم المقاصد السياحية». وتكافح تونس لإنعاش قطاع السياحة الذي تأثر بشدة منذ هجومي 2015. وتأمل تونس أن تستقبل 6.5 مليون سائح في 2017 بأكمله بزيادة 30 ٪ عن العام الماضي، في ظل استقرار الأوضاع الأمنية، وسعي السلطات لاستقطاب السياح من وجهات جديدة مثل روسيا. ويساهم قطاع السياحة بحوالي ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وهو أكبر جهة توظيف بعد القطاع الزراعي.