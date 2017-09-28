زيادات تدريجية لأسعار الفائدة الأميركية

كليفلاند (رويترز)

قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس: «إن البنك المركزي الأميركي بحاجة للاستمرار في زيادات تدريجية لأسعار الفائدة على الرغم من حالة عدم اليقين الواسعة التي تحيط بمسار التضخم». وتعليقات يلين اعتراف بالصعوبة التي تواجه البنك المركزي في توقع واحد من أهدافه الرئيسة للسياسة النقدية. وقالت يلين: «إن من المحتمل أن يكون مجلس الاحتياطي قد «أساء تحديد» نماذجه للتضخم، و»أساء تقدير» حقائق أساسية مثل القوة الكامنة لسوق العمل وما إذا كانت توقعات التضخم مستقرة كما تبدو، وإن البنوك المركزية بحاجة إلى أن تظل منفتحة على ذلك الاحتمال».

لكن يلين قالت في خطاب من 37 صفحة إلى الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال: «إن انخفاض التضخم مؤخراً يرجع على الأرجح إلى عوامل ستتبدد بمرور الوقت وإنه على الرغم من الضبابية فإن «إبقاء السياسة النقدية بلا تغيير حتى يعود التضخم إلى 2 ٪ سيكون تصرفاً غير حصيف»». وأضافت أنها ستدرس عن كثب بيانات التضخم وسوق العمل في الأشهر المقبلة لتقييم التوقعات لكن «البيانات مختلطة ولن تقدم حلاً سحرياً». وقالت يلين: «إنه في حين قد لا يمكن التنبؤ بتوقيت زيادات أسعار الفائدة إلا أن «المسار على الأرجح سيكون تدريجياً»». وأضافت قائلة: «أنا وزملائي أساءنا تقدير قوة سوق العمل، ومدى توافق توقعات التضخم في الأجل الأطول مع هدفنا للتضخم، أو حتى القوى الأساسية التي تقود التضخم» وهي احتمالات يحتاج المركزي الأميركي لدراستها بمرور الوقت وتغيير مسار السياسة إذا استدعى الأمر».

لكنها قالت: «إن مجلس الاحتياطي في الوقت الراهن يواصل التوقع بأنه، مع تغييرات تدريجية في موقف السياسة النقدية، فإن التضخم سيرتفع ويستقر عند حوالي 2 ٪ في الأجل المتوسط، يجب أن نكون حذرين إزاء التحرك بوتيرة تدريجية جدا».