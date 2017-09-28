غرفة الفجيرة تبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع أستراليا

الفجيرة (الاتحاد)

استقبل محمد أحمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أمس، كيث بيت مساعد الوزير الأسترالي للتجارة والاستثمار، يرافقه كل من السفير أرثر سبيرو وليندسي هرمس القنصل العام لأستراليا في دبي وجيرارد سيبير مفوض تجاري أول، وعدد من موظفي السفارة الأسترالية، بهدف بحث سبل التعاون والاستثمار التجاري بين الطرفين.

وأشاد محمد أحمد اليماحي خلال اللقاء مع السفير الأسترالي، بحضور مروان خميس الشيخ أمين صندوق الغرفة، وخالد محمد جاسم مدير عام الغرفة، بمتانة وعمق علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري التي تربط دولة الإمارات عامة وإمارة الفجيرة بشكل خاص مع أستراليا، مشيراً إلى أن استراليا تعتبر شريكاً تجارياً مهماً للإمارات.

وتم بحث العلاقات المتميزة بين الجانبين في شتى المجالات الاقتصادية، وسبل تعزيزها مع التأكيد على أهمية تطوير التعاون خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الخبرات الأسترالية.

وأكد خالد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة خلال اللقاء، قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والتي تشهد مزيداً من التطور والنمو خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.