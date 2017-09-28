الإمارات تبحث مجالات التعاون الاقتصادي مع كوستاريكا

أبوظبي (وام)

بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة مع جون فونسيكا نائب وزير التجارة الخارجية بحكومة كوستاريكا، سبل تطوير وتنمية أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، عدداً من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك، وسبل تنمية روابط التعاون وتبادل الخبرات، بما من شأنه دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تنوعاً وتقدماً خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه وفد كوستاريكا بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور فرانسيسكو شاكون هيرنانديز سفير كوستاريكا لدى الدولة، بمشاركة هند اليوحة مدير إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد، وماجد المزروعي من إدارة الترويج التجاري بالوزارة.

وأكد الجانبان وجود مساحة كبيرة لتعزيز أطر الشراكة الاقتصادية والتجارية القائمة، وذلك بالاستفادة من القواسم المشتركة التي تجمع البلدين، خاصة في رؤيتهما المتعلقة بتطوير اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والاستثمار في مجالات التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية، وتبني سياسات تجارية منفتحة وتطوير بنية تحتية تخدم مسارات التجارة الدولية بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبلدين والمرتبط بالعديد من الأسواق الواعدة.

واستعرض الجانب الكوستاريكي الفرص الراهنة لتعزيز أطر التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والابتكار والسياحة، في ظل المشروعات التنموية التي تعمل حكومة كوستاريكا على تنفيذها المرحلة المقبلة، مؤكداً اهتمام بلاده باستقطاب الاستثمارات الإماراتية في تلك المشروعات، خاصة في ظل الخبرات الإماراتية المتميزة في مجالات البنية التحتية وإدارة وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.

وقال آل صالح: «إنه في ظل الرؤية الطموحة للدولة للتحول خلال المرحلة المقبلة إلى اقتصاد متنوع مستدام، قائم على المعرفة والابتكار، تحرص الدولة على تنويع أسواقها الخارجية، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية، وتحقيق توازن في تجارتها الخارجية على مستوى الغرب والشرق، وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول العالم نحو 426 مليار دولار بنهاية عام 2016».