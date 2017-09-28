مسؤولون يشيدون بتحقيق الإمارات مراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد مسؤولون بتحقيق الإمارات مراكز متقدمة عربياً وعالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2017 - 2018 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 17 عالمياً على مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس الأول.

وأشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح، بالنتائج التي حققتها الدولة في تقرير التنافسية العالمي، وحصول الدولة على المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في «مؤشر قدرة الدولة على الاحتفاظ بالمواهب»، وقالت: «يعكس مكانة الدولة العالمية كواحة أمان للمواهب التي تبحث عن والاستقرار والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات».

وأضافت: «كما يعكس أيضاً حجم الفرص المتوافرة لجذب أفضل العقول والمواهب في العالم إلى الدولة والاستثمار في هذه المهارات، والاستفادة من خبرتها لبناء اقتصاد معرفي قائم على المعرفة والابتكار».