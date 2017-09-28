73% حصة «اتصالات» من سوق تسجيل النطاقات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

احتلت شركة «اتصالات» المرتبة الأولى على 23 شركة في تسجيل النطاقات الوطنية على الإنترنت (ae.) خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب ما كشف تقرير للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس، عن الحصص السوقية للمُسجلين المعتمدين لدى الهيئة. وبلغت حصة «اتصالات» السوقية 73%، تليها شركة «إنسترا» «Instra» بحصة سوقية 6.4%، وفي الثالثة شركة «إيه. إي سيرفر» (AE server) بحصة سوقية نسبتها 5%.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة «يعد النطاق الوطني (ae.) أحد أوجه الحضور الإلكتروني المميز لدولة الإمارات على شبكة الإنترنت، ونحن نلمس من وقت لآخر اهتماماً متزايداً من شركات القطاع الخاص بتسجيل نطاقاتها الوطنية ما يعكس مكانة السوق الإماراتية وسمعتها، كما يعكس رغبة تلك الشركات في ترسيخ ارتباطها باسم الدولة. كما أن استخدام اسم النطاق الوطني يعد دلالة واضحة على ارتباطه بالموثوقية والمصداقية بالنسبة للشركات التي تمارس نشاطها في الدولة، لكونه يزيد من ثقة المتعاملين».

من جهته، قال المهندس محمد الزرعوني، مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، «اتخذنا خطوات عديدة تتيح للمتعاملين إنجاز عملية التسجيل ضمن النطاق الوطني خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 دقائق، وقد ساهمت هذه الجهود في زيادة معدلات إقبال الشركات على التسجيل. ويشكل وصولنا إلى المرتبة الأولى على مستوى المنطقة العربية من حيث عدد المسجلين في النطاق الوطني دافعاً نحو المزيد من الإنجاز». وأسست الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إدارة أسماء نطاق الإنترنت، كمنظم ومشغل التسجيل لاسم نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة (ae.) واسم النطاق العربي (إمارات.). وتتولى الإدارة مسؤولية تطوير وتنفيذ السياسة الخاصة باسم النطاق، وتنمية وتطوير وتسويق مساحات اسم النطاق، واعتماد وإدارة المسجلين، وتثقيف الجمهور وتقديم وتعزيز اسم النطاق، وتسهيل سياسة فض النزاعات حول اسم النطاق، وتمثيل اسم النطاق الوطني.