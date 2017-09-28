73% حصة «اتصالات» من سوق تسجيل النطاقات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)
احتلت شركة «اتصالات» المرتبة الأولى على 23 شركة في تسجيل النطاقات الوطنية على الإنترنت (ae.) خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب ما كشف تقرير للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أمس، عن الحصص السوقية للمُسجلين المعتمدين لدى الهيئة. وبلغت حصة «اتصالات» السوقية 73%، تليها شركة «إنسترا» «Instra» بحصة سوقية 6.4%، وفي الثالثة شركة «إيه. إي سيرفر» (AE server) بحصة سوقية نسبتها 5%.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة «يعد النطاق الوطني (ae.) أحد أوجه الحضور الإلكتروني المميز لدولة الإمارات على شبكة الإنترنت، ونحن نلمس من وقت لآخر اهتماماً متزايداً من شركات القطاع الخاص بتسجيل نطاقاتها الوطنية ما يعكس مكانة السوق الإماراتية وسمعتها، كما يعكس رغبة تلك الشركات في ترسيخ ارتباطها باسم الدولة. كما أن استخدام اسم النطاق الوطني يعد دلالة واضحة على ارتباطه بالموثوقية والمصداقية بالنسبة للشركات التي تمارس نشاطها في الدولة، لكونه يزيد من ثقة المتعاملين».
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