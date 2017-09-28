إطلاق صندوق «رأس المال المخاطر» بقيمة 250 مليون دولار

فهد الأميري (دبي)

أطلقت شركة ميدل إيست فينتشرMIDDLE EAST VENTURE PARTNERS)) أمس صندوقها الثالث الموجه لاستثمارات رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت اسم Middle East Venture Fund III«MEVFIII» بقيمة مستهدفة قدرها 250 مليون دولار أميركي، وسيستثمر الصندوق الجديد في الشركات التكنولوجية المبتكرة الناشئة، وتلك التي ما زالت في مرحلة النمو في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. ويأتي إطلاق صندوق MEVFIII عقب الإعلان في مايو 2017 عن دخول محمد العبار في شراكة استراتيجية مع MEVP لإنشاء واحدة من المنصات الرائدة لاستثمارات رأس المال المخاطر في المنطقة.

وقال محمد العبار: «ثمة جيل جديد من رواد الأعمال الرقمية والشباب المتمرسين في التكنولوجيا الذين يقودون نمو المنظومة الرقمية في هذه المنطقة من خلال أفكارهم المبتكرة التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في اقتصادياتنا المحلية، وسيعمل الصندوق MEVP الجديد على دعم الشركات التكنولوجية المحلية الناشئة عبر تزويدها برأس المال اللازم، ورفدها بالخبرات المتخصصة ودعم عملياتها التشغيلية ومساعدتها في الوصول إلى مرحلة جديدة من النمو». وأكد العبار أنه يستحوذ على 50% من الشركة بشكل عام، إضافة إلى مشاركته في الصندوق كاستثمار شخصي إلى جانب باقي الشركاء والمستثمرين، والهدف الأساسي هو المشاركة في عملية التحول الاقتصادي في جميع القطاعات الحيوية في المنطقة، فالتكنولوجيا اليوم تلمس كل القطاعات والاستثمار في هذه المجالات في المنطقة العربية في نمو متواصل ومستمر. وتشير التقارير إلى أن حجم استثمارات رأس المال المخاطر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يتجاوز 0.03% في 2016، وهذا أقل بكثير من نسبة 0.20% المسجلة في الهند، و0.40% في الولايات المتحدة الأميركية، وتتباين نسبة التمويل الضئيلة هذه مع مستوى المعرفة التكنولوجية للمستهلكين والشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث يطلب هؤلاء مزيداً من الخدمات والمنتجات التكنولوجية المبتكرة والتنافسية.

وستساهم القيمة المستهدفة للصندوق والبالغة 250 مليون دولار أميركي في جعله أحد الصناديق الإقليمية القليلة القادرة على الالتزام بتمويل الاستثمارات التكنولوجية الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وسيقدم الصندوق للمستثمرين على المدى الطويل، والذين يتطلعون إلى توسعة نطاق حضورهم في سوق التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا حلاً استثمارياً يستند إلى خبرات الفريق الإداري المتمرس لشركة MEVP وسجلها الحافل بالإنجازات. ومن جانبه قال وليد حنا، المؤسس والمدير العام التنفيذي في MEVP: «منذ التأسيس عام 2010 كانت MEVP واحدة من أوائل الشركات التي حققت مكانة إقليمية مرموقة في قطاع استثمارات رأس المال المخاطر، ولطالما التزمنا بدعم رواد أعمال التكنولوجيا في المنطقة فيما يعملون على تنمية مشاريعهم لتصبح شركات رائدة في السوق، ولدينا حالياً محفظة استثمارات تشمل أكثر من 40 مشروعاً ساهمت في توفير ما يزيد على 1100 فرصة عمل متميزة لشباب المنطقة في قطاع التكنولوجيا». وأضاف: «على الرغم من التطورات الملموسة التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية، ما زال هنالك نقص في حجم رأس المال المتاح لتمويل نمو استثمارات رأس المال المخاطر، ويتطلع صندوق MEVFIII إلى ردم هذه الفجوة، فباعتباره واحداً من أضخم صناديق استثمارات رأس المال المخاطر في هذه المنطقة سيمكننا الصندوق الجديد من تسريع وتيرة نمو هذه المنظومة الاستثمارية لتلبية الطلب المتنامي على منتجات وخدمات التكنولوجيا». وأكد حنا أنه انطلاقاً من مكانتها كأحد أهم محركات نمو منظومة التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، ستواصل MEVP العمل مع رواد الأعمال المتخصصين الذين سيعملون على بناء جيل جديد من المشاريع التكنولوجية وتحويلها إلى شركات رائدة تحقق قيمة دائمة لجميع شركائها في المنطقة.