5 مليارات درهم محفظة «الواحة كابيتال» الاستثمارية.. نصفها بالإمارات

حاتم فاروق (أبوظبي)

بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية لشركة «الواحة كابيتال»، نحو 5 مليارات درهم، فيما سجلت استثمارات الشركة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 50% من إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية العاملة في 5 شركات منها 4 شركات تعمل داخل الدولة، فهد القاسم، رئيس وحدة الاستثمارات في «الواحة كابيتال». وقال القاسم أمس على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن استحواذ الشركة على حصة أقلية ذات أهمية في «تشانل في إيه إس»، إن «الواحة كابيتال» مستمرة في دراسة الفرص الاستثمارية ذات العائد المرتفع لصالح المساهمين، مستبعداً إجراء استحواذات جديدة بقطاع التكنولوجيا المالية خلال العام الجاري، إلا أنه لم يستبعد الدخول في استحواذات أخرى في رأس المال الخاص قبل نهاية العام، لافتاً الى أن استثمار «الواحة كابيتال» في صفقة «تشانل في إيه إس» بلغت قيمته 55 مليون دولار.

وتزاول تشانل في إيه إس» نشاطها في أكثر من 25 سوقاً ناشئة، حيث تعتبر من أبرز اللاعبين اليوم في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، وتوفر حلول التمويل المصغّر لما يزيد على 500 مليونٍ من مشتركي شبكات الاتصالات المتنقلة ممن لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية الأخرى.

بدوره، قال راشد سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة «الواحة كابيتال»: «يأتي هذا الاستحواذ ليعزز تنّوع محفظة الاستثمارات الرئيسية لدى «الواحة كابيتال» التي تمتلك حصصاً في عدة شركات أخرى، من ضمنها «إيركاب القابضة» لتأجير الطائرات والمدرجة في بورصة نيويورك، و«الشركة الوطنية للخدمات البترولية»، الرائدة في قطاع خدمات النفط والغاز ومقرها دولة الإمارات». ونوه النعيمي إلى أن «الواحة كابيتال» تستهدف من خلال هذا الاستحواذ تعزيز محفظتها الاستثمارية عبر دخول قطاع جديد يتمتع بآفاق نمو واعدة عبر بوابة شركة رائدة في مجال الابتكار، يدعمها كادرٌ إداري متميز تمكن من بناء سجل حافل بالنجاح ويمضي قدماً في تنفيذ استراتيجية طموحة لتوسيع نطاق حضور الشركة ودفع عجلة نموها.

من جانبه، قال باسم حيدر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تشانل في إيه إس»: «نرحب بانضمام شركة استثمارية عريقة بحجم الواحة كابيتال إلى قاعدة مستثمرينا، ونرى بأن هذا الاستثمار الاستراتيجي يمثل فرصة مجزية ستعود بالفائدة على الطرفين باعتبار أن كلاً منهما يتمتع بمكانة رائدة في مجاله. ونحن على قناعة بأن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز مكانة «تشانل في إيه إس» في قطاع التكنولوجيا المالية، وستدعم جهودنا الرامية لتقديم المزيد من الخدمات المبتكرة والحلول المالية لمئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، لا سيما وأن معظمهم يواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية». وتوفر «تشانل في إيه إس» لمشتركي شبكات الاتصالات المتنقلة في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات تشمل تعبئة الرصيد وخدمات القيمة المضافة، والقروض النقدية متناهية الصغر وقروض تمويل أجهزة الاتصال وقروض سداد تكاليف خدمات المرافق العامة مسبقة الدفع.

وتتمثل إحدى أبرز حلولها في منصة متطورة تعتمد على عدة نقاط بيانات لتحليل السلوك المالي وبالتالي توفير طريقة فريدة وذات تكلفة معقولة لتقديم القروض متناهية الصغر والتي تصل إلى 10-20 سنتاً.

كما توظف «تشانل في إيه إس» إمكانات متطورة في مجال تحليل البيانات الكبيرة لمساعدتها على اغتنام الفرص المجزية في أسرع أسواق الخدمات المالية عبر الهاتف المتحرك نمواً في العالم، في وقت تزداد فيه المنافسة في قطاع التكنولوجيا المالية الواعد مع تزايد عدد التطبيقات المالية المخصصة للهواتف الذكية والتي يجمع بينها جميعاً هدف مشترك يتمثل في تمكين المستخدمين من إتمام وإدارة معاملاتهم المالية بسهولة وراحة تامة. وتشمل مرحلة النمو التالية لـ «تشانل في إيه إس»، توسيع خدماتها وزيادة رقعة حضورها الجغرافي من خلال المزيد من الشراكات مع مشغلي شبكات الاتصالات والمؤسسات المالية. وقد نجحت الشركة في مضاعفة عدد الأسواق التي تزاول نشاطها فيها خلال الثمانية عشر شهراً الماضية، وتواصل توفير حلول تمويل سهلة المنال للأعداد المتزايدة من الشباب الذين لا تتوفر لهم فرص الاستفادة من قطاع الخدمات المصرفية التقليدية بالشكل الكافي.