الإمارات الأولى عربياً والـ10 عالمياً للعيش والعمل

دبي (الاتحاد)

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى عربياً، والعاشرة عالمياً للعيش والعمل، وفق استبيان عالمي أجراه بنك أتش أس بي سي HSBC، وشمل 46 دولة.

وحسب استبيان آراء المغتربين (The Expat Explorer)، لم تعد الإمارات تقتصر على كونها مكاناً يسعى فيه المغتربون إلى بناء حياتهم المهنية على المدى القصير فحسب، بل إنهم يختارون الاستقرار فيها على المدى البعيد، ما جعلها عاشر أفضل مكان للعيش في العالم بالنسبة إلى المغتربين.

وقيمت النسخة العاشرة من الاستبانة ردود مستوى رضا المغتربين على الصعيد المهني والمالي والشخصي، وعلى هذه الصعد الثلاثة مجتمعة، من خلال 3 معايير أساسية تتناول الاقتصاد والتجربة والعائلة.

وحلت الإمارات بالمركز العاشر على مستوى الاستطلاع، والمركز الخامس من الناحية الاقتصادية، والمركز العشرين من ناحية التجربة، والمركز 24 من ناحية العائلة.