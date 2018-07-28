محمد بن راشد ومحمد بن زايد: عوشة السويدي رمز كبير في الأدب وعلامة فارقة في الشعر

دبي (الاتحاد)

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي الملقبة بـ «فتاة العرب»، والتي وافتها المنية أمس.

ففي تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «فقد الوطن رمزاً كبيراً في الأدب والحكمة والشعر، عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. وألهم ذويها وألهمنا الصبر والسلوان».

وتابع سموه في التغريدة: «تركت فتاة العرب خلفها كنوزاً من الأدب والشعر ستظل تحكي سيرتها وتحمل ذكراها خالدة في صفحات الوطن».

وفي تغريدته، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «فقدت الإمارات قامة أدبية شامخة وعلامة فارقة في الشعر النبطي، ظلت قصائدها في الوطن والتاريخ والدين لعشرات السنين، تثري الذاكرة الإماراتية حكمة وثقافة ومعرفة وإبداعاً. رحم الله عوشة بنت خليفة السويدي، رحمة واسعة، وأدخلها فسيح جناته، وألهم ذويها الصبر والسلوان».