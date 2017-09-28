الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بيوم السياحة

ابوظبي (وام)

تشارك دولة الإمارات دول العالم، الاحتفاء بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، تحت شعار «السياحة المستدامة أداة للتنمية».

وتركز الإمارات منذ زمن بعيد على السياحة المستدامة التي تأخذ في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية القائمة والمستقبلية وتتلمس حاجات الزوار والمجتمع المضيف.

وتتبنى الإمارات التنمية المستدامة، وتضطلع بدور مهم على المستوى الإقليمي والعالمي عبر مشاريع البنية التحتية المستدامة التي تنجزها وتعمل على الحد من انبعاثات غاز الكربون، بالإضافة إلى تطوير المشاريع والتركيز على المنتجات الصديقة للبيئة.. وتحث الدولة على تعاون مختلف الجهات لتطوير حلول مستدامة.

ونجح القطاع السياحي في دولة الإمارات من دخول القرن الحادي والعشرين على درب الاستدامة، والتي أرساها المؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتتمثل بصون الطبيعة، وحسن استغلال مواردها والتركيز على حق الأجيال القادمة.