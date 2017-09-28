سياحة عجمان تنظم جولة ترويجية في الدنمارك والنرويج والسويد

عجمان (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية السياحية بعجمان، جولة ترويجية في الدنمارك والنرويج والسويد، خلال الفترة من 25 - 29 سبتمبر الجاري، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تسليط الضوء على المقومات السياحية للإمارة والترويج لها على الصعيد الدولي.

وضم الوفد الزائر إلى هذه الدول عدداً من ممثلي دائرة التنمية السياحية وفنادق إمارة عجمان، برئاسة صالح محمد الجزيري المدير العام لدائرة التنمية السياحية. وبدأت الجولة بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، قبل توجهه إلى العاصمة النرويجية أوسلو، وستختتم الجولة بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وتضمنت العديد من اللقاءات والاجتماعات التي استعرضت عوامل الجذب السياحي والإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها عجمان للزوار والسياح.

وقد شهدت الفعالية التي تم تنظيمها في الدنمارك حضور مسؤولين من السفارة الإماراتية في كوبنهاجن مع وفد دائرة التنمية السياحية، ما أعطى انطباعاً إيجابياً عن الجولة، وأدى إلى تحقيقها الأهداف المرجوة.

وقال صالح محمد الجزيري، المدير العام للدائرة، «تتيح لنا هذه الجولة فرصة قيِّمة للترويج لإمارة عجمان، وما تتمتع به من مواقع سياحية وخدمات ومعالم متميزة. ويشرفنا المساهمة في إبراز الروح الحقيقية لحسن الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ صورة عجمان كإمارة زاخرة بالعديد من المقومات السياحية والطبيعية والثقافية، وهو ما يساعدنا في إبراز الإمارة كوجهة سياحية فريدة وزيادة عدد الزائرين من الدول الاسكندنافية في المستقبل».

وأضاف الجزيري، «تعد هذه الجولة الترويجية جزءًا من استراتيجيتنا الخاصة بالترويج لإمارة عجمان كمقصد سياحي فريد، كما توفر منصة لكبار منظمي الرحلات السياحية في الدول الاسكندنافية للتعرف على مقومات الإمارة وما يمكن أن تقدمه للزائرين.

كذلك، فإن هذه الجولة تنسجم مع مشاركة دائرة التنمية السياحية بعجمان المستمرة في المعارض والمبادرات السياحية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يساعد في إعلاء مكانة إمارة عجمان كوجهة فريدة للزائرين».

وتهدف دائرة التنمية السياحية بعجمان، من خلال فعاليات جولتها الترويجية، إلى زيادة الوعي بشأن إمارة عجمان كمقصد سياحي فريد من نوعه، كما تسعى أيضًا إلى تسليط الضوء على ما تتمتع به الإمارة من عروض سياحية متنوعة.