«إكسبو لايف» يطلق برنامج منح لمشاريع طلاب الجامعات بحثاً عن حلول مبتكرة

دبي (الاتحاد)

أعلن إكسبو لايف، برنامج الابتكار التابع لإكسبو 2020 دبي، عن إطلاق برنامج منح جديد يستهدف طلاب الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، داعياً مَن تتوفر لديهم أفكار قادرة إلى إحداث فرق إيجابي في المجتمع، إلى التقدم بطلب المشاركة خلال موعد أقصاه 31 أكتوبر 2017.

وكان إكسبو لايف قد خصّص مبلغ 100 مليون دولار أميركي، لدعم ومساندة المشاريع التي تقدّم حلولاً مبتكرة لمواجهة التحديات الملحّة وتساهم في تحسين حياة الناس وتساعد في حماية عالمنا.

وسبق لإكسبو لايف في إطار برنامجه العالمي «منح الابتكار المؤثر» أن استقطب ما يزيد على 1100 طلب مشاركة من 107 دول حتى الآن، وقدّم عشرات المنح لمشاريع تحتاج إلى الدعم كي تتمكن من تحقيق ما يُنتظر منها بالكامل وعلى النحو الأمثل.

ويهدف برنامج الابتكار للجامعات الجديد إلى دعم طلاب الجامعات في دولة الإمارات، ممن لديهم أفكار إبداعية وثيقة الصلة بالمنطقة.

ولا فرق في أن تكون هذه الأفكار صغيرة أم كبيرة من حيث اتساع نطاق التأثير، إذ يجوز أن توفر حلاً لمشكلة يعاني منها مجتمع صغير، كالجامعة على سبيل المثال، أو مشكلة يعاني منها ملايين البشر في مختلف أنحاء المنطقة.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها إكسبو لايف إلى تقديم طلبات للحصول على المنح لابتكارات لم تتجاوز مرحلة الأفكار بعد، في حين أن برنامج «منح الابتكار المؤثر» يشترط أن تكون المشاريع قد بلغت مرحلة التنفيذ أو أكثر.

وتتراوح قيمة منحة برنامج الابتكار للجامعات من إكسبو لايف بين 10 آلاف و25 ألف درهم، وبإمكان الفِرق الطلابية المؤلفة من 3 إلى 5 طلاب المشاركة فيه. وقال يوسف كايرز، نائب رئيس إكسبو لايف: «نحن في إكسبو لايف، لدينا قناعة راسخة بأن الابتكار يمكن أن يأتي من أي مكان ويستفيد منه أي شخص في العالم،

ولذلك فإن برنامج الابتكار للجامعات يهدف إلى تحفيز التفكير الإبداعي وتعزيز القدرة على حل المشاكل ونشر ثقافة التعاون بين الطلبة الجامعيين من أجل تطوير حلول للمشاكل الجديرة بالحل. ومن هذا المنطلق، نريد إشراك هذه الشريحة المهمة من الشباب لبناء وترسيخ عقلية وطريقة تفكير قائمة على الإبداع والابتكار». وأضاف كايرز: «الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه يجسّد الموضوع الرئيسي لإكسبو 2020 دبي، ’تواصل العقول وصنع المستقبل‘ بكل معانيه وأبعاده. فالبرنامج سيتيح لطلاب الجامعات فهم مغزى التعاون، ليدركوا بالتالي طبيعة إكسبو الدولي، ومدى الأهمية التي يمثلها إكسبو 2020 دبي على وجه الخصوص، بالنسبة لهذه المنطقة الحيوية من العالم».