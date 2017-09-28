3.1 مليون نزيل في فنادق أبوظبي خلال 8 أشهر بنمو 7%

رشا طبيلة (أبوظبي)

ارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 3.1 مليون نزيل مقارنة مع 2.8 مليون نزيل في نفس الفترة من العام الماضي بنمو 7%، بحسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية في الإمارة سجلت 68% في معدل الإشغال في 8 أشهر، و3.4 مليار درهم في إجمالي الإيرادات، فيما بلغ معدل إقامة النزيل 2.25 ليلة، وبلغ متوسط سعر الغرفة في 8 أشهر 341 درهماً لليلة مقارنة مع 380 درهماً لليلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات الهيئة، استحوذت السياحة الداخلية على نصيب الأسد من عدد نزلاء فنادق أبوظبي في 8 أشهر بواقع 987.4 ألف نزيل مقارنة مع 975 ألف نزيل بنمو 1.2%، في حين اعتلت الصين قائمة الأسواق الخارجية المصدرة للنزلاء بواقع 242.1 ألف نزل مقارنة مع 151 ألف نزيل بنمو 60%، ثم السوق الهندي بواقع 223.5 ألف نزيل مقارنة مع 204 ألف نزيل بنمو 9.5%، ثم السوق البريطاني بواقع 154.5 ألف نزيل مقارنة مع 147 ألف نزيل بنمو 5.1%، يليه السوق الفلبيني بواقع 123.2 ألف نزيل مقارنة مع 117 ألف نزيل بنمو 5.2%، يليه السوق السعودي بواقع 110 آلاف نزيل مقارنة مع 102 ألف نزيل بنمو 7.8%، ثم المصري بواقع 105 آلاف نزيل مقارنة مع 102 ألف نزيل، ثم السوق الأميركي بواقع 101 ألف نزيل مقارنة مع 91 ألف نزيل، ثم السوق الألماني بواقع 80 ألف نزيل مقارنة مع 87 ألف نزيل بتراجع 8%، ثم السوق الأردني بواقع 74 ألف نزيل ونفس الحجم في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت بيانات الهيئة إلى أن إمارة أبوظبي تضم 166 منشأة تضم نحو 31 ألف غرفة فندقية.

وفيما يتعلق ببيانات أغسطس، استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي 426.9 ألف نزيل بنمو 13% مقارنة مع 379 ألف نزيل في أغسطس من العام الماضي.

وسجلت الفنادق في أغسطس 65% في الإشغال، و334 مليون درهم إجمالي الإيرادات، و2.37 في معدل إقامة السائح.

وبلغ عدد السياح المحليين في فنادق أبوظبي في أغسطس 147.5 ألف نزيل حيث تستحوذ السياحة الداخلية على النصيب الأسد من إجمالي النزلاء، في حين تصدرت الهند الأسواق الخارجية بواقع 31.2 ألف نزيل، يليه السوق الصيني بواقع 28.7 ألف نزيل، ثم السعودي 23.1 ألف نزيل، يليه الفلبيني بواقع 19 ألف نزيل.