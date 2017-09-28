«زووم» تفتتح متجرين جديدين في «مترو دبي»

دبي (الاتحاد)

افتتحت «زووم» مؤخراً متجرين جديدين ضمن شبكة محطات «مترو دبي» لتقدم خدماتها إلى آلاف العملاء من مستخدمي المترو وسكان المناطق السكنية المجاورة.

وتقع المتاجر الجديدة في محطتي مترو «الجداف» والخور «بمساحة تبلغ نحو 147 و204 أقدام مربعة، وتقدم للزوار باقة متكاملة من المنتجات والخدمات ابتداءً من الساعة 6 صباحاً وحتى منتصف الليل من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى منتصف الليل يوم الجمعة. وللمرة الأولى، يمكن للعملاء دفع قيمة المشتريات والخدمات في متاجر «زووم» باستخدام بطاقات «نول» من هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة في المرحلة الراهنة توسعاً في مشاريع البنية التحتية مع استثمارات مهمة في شبكات السكك الحديدية والنقل البري، مما أثمر عن جعل مختلف المناطق والمجمعات السكنية أكثر ارتباطاً بعضها ببعض. وبالنسبة لمتاجر ’زووم‘، فإننا نعتمد استراتيجية توسعية طويلة المدى تعكس قدرتنا على مواكبة هذه المتغيرات وحرصنا على تقديم خدماتنا للعملاء أينما كانوا. وفي ضوء الاستعدادات المستمرة لاستضافة معرض ’إكسبو دبي 2020‘ فإننا نتطلع قدماً إلى الاستمرار في توسعة شبكة متاجرنا لتشمل منافذ جديدة في محطات المترو على الخطين الأخضر والأحمر».