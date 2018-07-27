تظاهرات احتجاج في 9 محافظات عراقية

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

خرج آلاف المحتجين في كل من محافظات وسط وجنوب العراق، بينها العاصمة بغداد أمس، في تظاهرات شعبية غاضبة على استمرار تردي الواقع الخدمي والمعيشي بالبلاد، وذلك رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية منذ ليل الخميس الجمعة. فيما أكدت التنسيقيات أن خطبة الجمعة للمرجع الديني علي السيستاني التي دعا فيها الحكومة لسرعة الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وتشكيل الحكومة المقبلة، في «أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة»» لمواجهة الفساد وسوء الخدمات الأساسية، كان لها تأثيرها في تدفق المزيد من المحتجين للانضمام للتظاهرات. وإزاء دعوة السيستاني لاختيار رئيس وزراء يتحمل كامل المسؤولية عن أداء الحكومة، وأن يتمتع بالشجاعة والقوة، ومطالبته المحتجين بـ«تطوير أدواتهم الاحتجاجية» لفرض إرادتهم إذا ما تنصلت الحكومة عن وعودها، جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، التزامه بتحقيق مطالب المحتجين، مشيراً إلى أن دعوة السيستاني في هذا الإطار، «ستبقى نصب عينه».

وتجددت التظاهرات المطلبية أمس، في المحافظات التي تشهد احتجاجات وهي: بغداد، والبصرة، وميسان، وذي قار، والديوانية، والمثنى، وكربلاء، والنجف، وبابل. وقال محتجون، إن القوات الأمنية منعت جميع وسائل الإعلام من تغطية وقائع التظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد. وفي النجف، طالب المتظاهرون بتغيير «نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي» أو الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. بينما طالب أهالي مدينة الناصرية بتنفيذ الإصلاحات في مؤسسات الدولة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين. وأمهل شيوخ الناصرية المتظاهرين، الحكومتين المحلية والمركزية مدة يومين لتحقيق مطالب الشعب، مهددين بالاعتصامات في حال عدم التنفيذ. وفي محافظة ميسان، تظاهر المئات، للمطالبة بتوفير الخدمات، ودعوا رئيس الوزراء إلى «الإيفاء بوعوده» بتوفير فرص العمل.

وتحدى متظاهرو بغداد القوات الأمنية التي باشرت بقطع بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير حيث انطلقت التظاهرة عصراً. وفي البصرة، المدينة النفطية الرئيسية في الجنوب، احتشد نحو ألفي شخص خارج مقر المحافظة. وقال واثق عبد الأمير (32 عاماً) وهو عاطل عن العمل ««نحتاج إلى شن حرب جديدة. لكن تلك المرة يجب أن تكون على الحكومة الفاسدة وليس على الإرهاب». كما شهدت مدينتا العمارة والناصرية احتجاجات مماثلة. وحدثت احتجاجات بسبب نفس المطالب من قبل لكن التوترات هذه المرة واسعة الانتشار ولها حساسية سياسية. وفي وقت سابق أمس، طالب السيستاني عبر ممثله عبد المهدي الكربلائي، الحكومة في خطبة الجمعة، بتلبية مطالب المحتجين، داعياً إلى اختيار رئيس للوزراء يتحمل كامل المسؤولية عن أداء الحكومة، وأن يتمتع بالشجاعة والقوة. وحذر من تنصّل الحكومة من تعهداتها لأن ذلك يدفع العراقيين إلى تطوير أساليبهم الاحتجاجية السلمية.