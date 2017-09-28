الزيودي: تعزيز الشراكة لتنفيذ خطة «التغير المناخي» وأجندة «التنمية الخضراء»

دبي (الاتحاد)
أكّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النتائج الاستراتيجية المرجوة من الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، وأجندة التنمية الخضراء 2015-2030 وتحديد الأولويات وتقديم المقترحات لتحسين سبل مواءمة الجهود الوطنية في المستقبل.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال الاجتماع الثاني للمجلس البيئي الاقتصادي للعام 2017، الذي عقدته وزارة التغير المناخي والبيئة برعاية مجموعة بيور جولد للمجوهرات وبالتعاون مع مجلس الأعمال الهندي، بحضور وبيندو سوريه، رئيسة مجلس الأعمال الهندي، إلى جانب 64 من أعضاء مجلس الأعمال الهندي ومجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الرائدة في دولة الإمارات.
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ونوّه بأن تعزيز الشراكات ومجالات التعاون مع الشركات الخاصة هو من ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها قيادتنا الرشيدة ضمن رؤية 2021.
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ومن جانبه، قال فيروز ميرشانت، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيور جولد للمجوهرات: «في إطار العلاقة التجارية التاريخية والثنائية العظيمة التي تربط الهند مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات عديدة، يشرفني ويسعدني أن أساهم في تعزيز هذه العلاقة والارتقاء بها من خلال بناء جسر بين مجتمع الأعمال الهندي وحكومة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة أتوقع أن تحمل فوائد استثنائية لكلا الجانبين لسنوات عديدة مقبلة. وإنني متحمس بصفة خاصة للعمل مع معالي الدكتور ثاني الزيودي على توطيد هذه العلاقة، ومعالجة قضايا مثل التغير المناخي المتسارع حول العالم، ومستقبل صناعة الأغذية في الشرق الأوسط والهند. وإنني على ثقة من أن المجلس البيئي الاقتصادي سيوفر منصة فريدة تجمع بين مجتمع الأعمال الهندي وحكومة دولة الإمارات للاستفادة من الفرص التي يتيحها التعاون والمشاركة والانخراط في تلك القضايا من أجل خلق مستقبل أكثر إشراقاً معاً». وبدورها، قالت بيندو سوريش تشيتور، رئيسة مجلس الأعمال الهندي في دبي: «في إطار جهود الهند والإمارات العربية المتحدة لتعزيز شراكتهما وتعاونهما في مختلف القطاعات البيئية والتجارية خلال السنوات المقبلة، فإن أحد أهم هذه القطاعات يتمثل في الصناعات الغذائية.