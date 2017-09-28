الزيودي: تعزيز الشراكة لتنفيذ خطة «التغير المناخي» وأجندة «التنمية الخضراء»

دبي (الاتحاد)

أكّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النتائج الاستراتيجية المرجوة من الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، وأجندة التنمية الخضراء 2015-2030 وتحديد الأولويات وتقديم المقترحات لتحسين سبل مواءمة الجهود الوطنية في المستقبل.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه خلال الاجتماع الثاني للمجلس البيئي الاقتصادي للعام 2017، الذي عقدته وزارة التغير المناخي والبيئة برعاية مجموعة بيور جولد للمجوهرات وبالتعاون مع مجلس الأعمال الهندي، بحضور وبيندو سوريه، رئيسة مجلس الأعمال الهندي، إلى جانب 64 من أعضاء مجلس الأعمال الهندي ومجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الرائدة في دولة الإمارات.

وخلال كلمته الافتتاحية، أشاد الزيودي بالدور الحيوي للشركات الرائدة في الدولة لدعم النمو الاقتصادي عبر جميع القطاعات، خاصة أن تلك الشركات تتبوأ مركز الريادة في نشر التقنيات المتطورة وتوظيف الموارد المستدامة والبحث عن حلول مبتكرة للحد من تداعيات التغير المناخي. وقال معاليه: إن المجلس البيئي الاقتصادي يسعى إلى توفير الأطر التنظيمية والقانونية الملائمة، وتشجيع القطاع الخاص على تقديم أفضل الممارسات والحلول لجميع القطاعات البيئية والاقتصادية.

ونوّه بأن تعزيز الشراكات ومجالات التعاون مع الشركات الخاصة هو من ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها قيادتنا الرشيدة ضمن رؤية 2021.

أشار معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى أن المجلس يهدف إلى أن يكون بوابة لمشاركة شركات القطاع الخاص المعنية وذات الاهتمام وتشجيعها على الاستثمار في مختلف المجالات البيئية والاقتصادية، لتضمينها في المساهمات الوطنية للدولة في ملف تغير المناخ، وتحفيز الشركات على استشراف الاحتياجات والمتطلبات الوطنية لتحقيق الخطط البيئية والتنموية في مجالات التنوع الغذائي والبنية التحتية المستدامة والتنوع البيولوجي والسياحة البيئية في الدولة. وأضاف معاليه أن المجلس يسهم في تعزيز وتبادل المقترحات ومبادرات التطوير الابتكارية والتكنولوجية في مجال البيئة وتغير المناخ لمواكبة التوجهات العالمية، بالإضافة إلى حث القطاع الخاص على تبني برامج المساهمة المجتمعية وإطلاق مبادرات من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية والاستثمار في وسائل النقل البديلة والمباني والمركبات الخضراء الصديقة للبيئة.

ومن جانبه، قال فيروز ميرشانت، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيور جولد للمجوهرات: «في إطار العلاقة التجارية التاريخية والثنائية العظيمة التي تربط الهند مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات عديدة، يشرفني ويسعدني أن أساهم في تعزيز هذه العلاقة والارتقاء بها من خلال بناء جسر بين مجتمع الأعمال الهندي وحكومة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة أتوقع أن تحمل فوائد استثنائية لكلا الجانبين لسنوات عديدة مقبلة. وإنني متحمس بصفة خاصة للعمل مع معالي الدكتور ثاني الزيودي على توطيد هذه العلاقة، ومعالجة قضايا مثل التغير المناخي المتسارع حول العالم، ومستقبل صناعة الأغذية في الشرق الأوسط والهند. وإنني على ثقة من أن المجلس البيئي الاقتصادي سيوفر منصة فريدة تجمع بين مجتمع الأعمال الهندي وحكومة دولة الإمارات للاستفادة من الفرص التي يتيحها التعاون والمشاركة والانخراط في تلك القضايا من أجل خلق مستقبل أكثر إشراقاً معاً». وبدورها، قالت بيندو سوريش تشيتور، رئيسة مجلس الأعمال الهندي في دبي: «في إطار جهود الهند والإمارات العربية المتحدة لتعزيز شراكتهما وتعاونهما في مختلف القطاعات البيئية والتجارية خلال السنوات المقبلة، فإن أحد أهم هذه القطاعات يتمثل في الصناعات الغذائية.