أكدت أن عملية التخزين لا تعفي التجار من سداد الضريبة بالفيديو .. «الاتحادية للضرائب»: إجراءات صارمة لمواجهة تخزين السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية



تاريخ النشر: الخميس 28 سبتمبر 2017 حسام عبدالنبي (دبي)أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن إجراءات صارمة لمواجهة عمليات تخزين السلع الانتقائية (المشروبات الغازية ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة) من جانب بعض التجار في الوقت الحالي، ظناً منهم أن التخزين قبل بدء تطبيق الضريبة يوم الأحد المقبل سيعفيهم من سداد المستحقات الضريبية.وأكدت خلال مؤتمر صحفي عقدته في دبي أمس، أنه ليس هناك حد أدنى للتسجيل بنظام الضريبة الانتقائية بخلاف الضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها، اعتباراً من بداية العام المقبل، وأيضاً أنه لن يتم منح مهلة إضافية للتسجيل في الضريبة الانتقائية. وعَرفت الهيئة الشخص للسلع الانتقائية بأنه أي شخص يمتلك سلعاً انتقائية، ولم تخضع سابقاً للضريبة الانتقائية، محذرة أن أي شخص خزن سلعاً انتقائية قبل موعد تطبيق الضريبة الانتقائية (عليه التسجيل وسداد الضريبة عن السلع المخزنة لديه) في حال كانت «سلع انتقائية فائضة»، والتي يقصد بها السلع التي امتلكها الشخص المخزن قبل مطلع أكتوبر 2017، ولا زالت مملوكة من قبله.وحددت الهيئة الاتحادية للضرائب آليتين لتحديد ما إذا كان الشخص يعتبر مخزناً للسلع الانتقائية أم لا، فذكرت أنه سيتم احتساب متوسط البيع الشهري للسلع الانتقائية عن الاثني عشر شهراً الماضية التي تسبق اليوم الأول من شهر أكتوبر القادم، فإذا كانت السلع الانتقائية المملوكة مطلع أكتوبر 2017 تزيد على متوسط البيع الشهري لمدة شهرين، فهنا يجب على الجهة المخزنة احتساب الضريبة الانتقائية عن السلع الانتقائية الفائضة التي تزيد على شهرين.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة الثانية للحكم على اعتبار الشخص مُخزناً للسلع الانتقائية من عدمه، يتم فيها احتساب معدل المخزون الشهري من السلع الانتقائية فإذا كانت السلع الانتقائية المملوكة بتاريخ 1 أكتوبر 2017 تزيد على معدل المخزون الشهري، فيجب على الشخص أو الجهة المخزنة، احتساب الضريبة الانتقائية عن كمية السلع الانتقائية الفائضة التي تزيد على معدل المخزون الشهري، مؤكدة أن مفتشي الهيئة سيقومون بحملات على المخازن للتأكد من الالتزام بالامتثال لمتطلبات الضريبة وعدم مخالفة القواعد. وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن بدء تطبيق الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات مع بداية شهر أكتوبر 2017 بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، منوهة أنه سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي المذكور الصادر في الجلسة التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر 2017 ، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة، واستيراد السلع الانتقائية إلى الدولة، والإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة، وتخزين السلع الانتقائية في سياق ممارسة الأعمال. وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على رقم المعاملة الضريبية من خلال تعبئة نموذج إلكتروني من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب، للتصريح عن السلع الانتقائية التي يتم استيرادها، وكذلك كميتها ومنفذ دخول السلع، حيث يتم بعد تقديم النموذج إصدار رقم معاملة تلقائي للشخص المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية، وتكون الضريبة في هذه الحالة مستحقة الدفع في ذات وقت تقديم الإقرار الضريبي، أي خلال 15 يوماً من نهاية الشهر (الفترة الضريبية) الذي تم فيه الاستيراد. وأما للشخص غير المسجل لأغراض الضريبة الانتقائية، فيُطلب منه القيام بدفع الضريبة من خلال الخدمات الإلكترونية لدى موقع الهيئة، ويتم إصدار رقم المعاملة له بعد سداد الضريبة. كما بينت أنه يتوجب على أي شخص يستورد سلع انتقائية إلى الدولة تقديم رقم معاملة للدائرة الجمركية في منفذ دخول السلع تؤكد أنه تم التصريح عنها لأغراض الضريبة الانتقائية، حيث لن يتم الإفراج عن السلع المعنية من دون رقم المعاملة. وأكدت الهيئة أنه يتوجب على المُنتج للسلع الانتقائية تعبئة تصريح شهري يوضح السلع الانتقائية التي تم إنتاجها وكميتها ووجهتها، أي مدى القيام بطرحها للاستهلاك في الدولة أو القيام بوضعها في منطقة محددة في وضع معلق للضريبة. وأكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة تسعى إلى توفير نظام ضريبي مميز يمتاز بسهولة وبساطة الامتثال الضريبي لإجراءاته، ولهذا تم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب وعلى مدار الساعة للأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية منذ يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017، مشيراً إلى أن الموقع شهد إقبالاً كبيراً على عمليات التسجيل منذ اليوم الأول، وحتى نهاية شهر سبتمبر، ومتوقعاً الانتهاء من إجراءات تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة الانتقائية والمقدر عددها بـ 250 شركة (حسب إحصائيات أولية)، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة الفاعلة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين ودورهم في تحقيق نظام ضريبي فاعل ومساهم رئيس للارتقاء بجميع قطاعات المجتمع. وقال البستاني، إنه مع تطبيق الضريبة الانتقائية نكون حققنا إنجازاً جديداً في مسيرة عملنا لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل وتنفيذ توجهات حكومة دولة الإمارات في تطوير خدمات راقية تستشرف المستقبل، وتلبي متطلبات أفراد المجتمع واحتياجاتهم، وتؤدي في الوقت نفسه إلى تعزيز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، مضيفاً أن تطبيق الضريبة الانتقائية وفق أرقى الممارسات العالمية، يعد تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل مع كبرى الشركات المتخصصة عالمياً لتطوير نظام ضريبي يتناسب مع مكانة دولة الإمارات ومستوى الخدمات الراقية التي تقدمها مؤسساتها الحكومية للمتعاملين معها، ومن أجل تطبيق أفضل للضريبة الانتقائية التي تم إقرارها للحد من استهلاك السلع الضارة لصحة الأفراد ودعم جهود توفير بيئة صحية في المجتمع. ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن كيفية المعاملة الضريبية للسلع الانتقائية الواردة بصحبة المسافر القادم إلى الدولة، أجاب البستاني، أن الأمر يخضع للقواعد الواردة في قانون الجمارك الموحد، حيث يتم الإعفاء من الضريبة للسلع الواردة بصحبة للأفراد بالقدر المسموح به ضمن الإعفاء من سداد الجمارك على تلك السلع. وأكد أن القانون عندما ترك الباب مفتوحاً أمام خضوع سلع أخرى للضريبة الانتقائية، كان بهدف أن القانون يكون لمدى زمني طويل، وذلك لايعني أنه سيتم إضافة سلع لقائمة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية في الوقت الحالي، حيث إن الإمارات ملتزمة بالاتفاقيات ضمن الإطار الخليجي، لافتاً إلى أن خضوع سلع أخرى في المستقبل يرجع للتطورات والظروف المستجدة.السلع الخاضعة للضريبة الانتقائيةتفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات الغازية بنسبة 50% وعلى كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، ويقصد بالمشروبات الغازية كل مشروب يحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة. ويشمل كذلك أي مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية. بينما يقصد بمشروبات الطاقة كل مشروب يتم تسويقه أو بيعه على أنه مشروب للطاقة قد يحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا وأيضاً أي مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة. كما تعمل الهيئة على نشر قوائم بأسعار جميع المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية وفقاً لسعر البيع في أسواق التجزئة، مؤكدة أنه لمواصلة تقديم الخدمات على جميع الأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية.إجراءات ضرورية قبل نهاية سبتمبر قالت الهيئة الاتحادية للضرائب، إنه على كل شخص يمارس أعمالا متعلقة بالسلع الانتقائية القيام بعدة خطوات للامتثال الأفضل بما فيها تحديد مدى حاجته للتسجيل الضريبي، وفي حال الحاجة لذلك يتم التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وفي حال وجود أية سلع انتقائية لديه، عليه إعداد قوائم السلع الانتقائية المخزنة بنهاية 30 سبتمبر 2017 والحصول على اعتماد لهذه السلع من مدقق حسابات معتمد. كما يجب عليه الاطلاع على التشريعات الصادرة في شأن الإجراءات الضريبية والضريبة الانتقائية لمعرفة واجباته وحقوقه.مسؤولية الضريبة الانتقائيةستكون مسؤولية الضريبة الانتقائية على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد الذي يستوردها، والشخص المخزن لسلع انتقائية لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة. وفي حال لم يتم استيفاء الضريبة ممن يقوم بالأنشطة أعلاه، تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على من يشارك في القيام بها. التصاريح اللازمة للضريبةأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه لأغراض الإفصاح عن السلع الانتقائية ودفع الضريبة الانتقائية المستحقة عنها، فهناك عدد من التصاريح التي يتعين على الخاضع للضريبة تعبئتها وتقديمها، في الحالات الآتية: استيراد السلع الانتقائية، إنتاج السلع الانتقائية، الإفراج عن السلع الانتقائية من منطقة محددة، نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة، وأخيراً الضريبة القابلة للخصم.استحقاق الضريبة الانتقائيةتستحق الضريبة الانتقائية عند إنتاج السلع الانتقائية خارج منطقة محددة حيث يتم التصريح عن الضريبة على الإقرار الضريبي للمنتج المسجل بناء على الفترة الضريبية المتعلقة بالإنتاج. كما أنها تستحق أيضاً عند طرح السلع للاستهلاك (من منطقة محددة)، حيث يتم الإقرار عن الضريبة على الإقرار الضريبي للمسجل (المنتج أو المستورد أو أمين المستودع) بناء على الفترة الضريبية المتعلقة بالطرح للاستهلاك. كما تستحق الضريبة الانتقائية عند الاستيراد من قبل المستورد حيث يتم الإقرار عن الضريبة على الإقرار الضريبي في حال كان المستورد مسجل قبل الاستيراد، أويستحق سداد الضريبة الانتقائية من قبل المستورد قبل التخليص الجمركي في حال الشخص غير المسجل.إقرار الاستيراد وسداد الضريبة في حال كان المستورد مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب عليه القيام بالتصريح عما يستورده قبل أن يتم الإفراج عن السلع الانتقائية من قبل الدائرة الجمركية في الإمارة المعنية. وبعد ذلك يقوم بالإقرار عن الاستيراد في الإقرار الضريبي وسداد الضريبة خلال 15 يوماً من نهاية الشهر الذي قام به بالاستيراد. وفي حال لم يكن المستورد مسجلاً لدى الهيئة فعليه القيام بالتصريح عما يستورده وسداد الضريبة قبل أن يتم الإفراج عن السلع الانتقائية من قبل الدائرة الجمركية في الإمارة المعنية، وستكون آلية التصريح عن الاستيراد من خلال الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب، ودفع الضريبة المستحقة عبر منظومة الدرهم الإلكتروني.المنطقة المحددة لتأجيل دفع الضريبةأفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنه تتم معاملة السلع الانتقائية التي يتم تخزينها أو حفظها أو معالجتها داخل المنطقة المحددة أو التي يتم نقلها من منطقة محددة إلى منطقة محددة آخري، على أنها سلعاً غير مطروحة للاستهلاك داخل الدولة، مؤكدة إن استيراد السلع الانتقائية إلى منطقة محددة لن يكون خاضعاً للضريبة الانتقائية حتى يتم طرحها للاستهلاك داخل الدولة. وقالت الهيئة إن المنطقة المحددة هي أي منطقة حرة محاطة بسياج، أو أي منطقة تحددها الهيئة على أنها تخضع لإشراف أمين مستودع، وتتوفر التفاصيل والشروط المتعلقة بها في قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية. واجبات المسجل للضريبة الانتقائيةوفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، على الخاضعين للضريبة الانتقائية حفظ السجلات المتعلقة بالسلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك في السوق المحلي، وتقديم إقرارات شهرية عنها وسداد الضريبة المستحقة الدفع للهيئة الاتحادية للضرائب خلال 15 يوما من نهاية كل شهر، وبناء على ذلك فإن سداد الدفعة الأولى للضرائب سيكون في 15 نوفمبر 2017.مدقق خارجي لتوضيح المخزون دعا خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، كل شخص طبيعي أو اعتباري (بما في ذلك المحلات التجارية التي تبيع سلعا انتقائية والمطاعم والفنادق، وغيرها) ممن لديه سلع انتقائية بتاريخ 1 أكتوبر 2017 في سياق ممارسته الأعمال، القيام بالآتي:• الاحتفاظ بسجلات مدققة من مدقق خارجي معتمد في الدولة توضح كمية مخزونه من السلع الانتقائية بتاريخ 1 أكتوبر 2017.• حصر معدل البيع الشهري خلال السنة السابقة المنتهية بـ 30 سبتمبر 2017، وإذا كان مخزونه أعلى من معدل بيع شهرين، عليه التسجيل الضريبي والتصريح والدفع عن الكمية الفائضة عن الشهرين.• في حال لا يوجد فائض عن معدل البيع الشهري، فعليه حصر معدل المخزون الشهري خلال السنة السابقة المنتهية بـ 30 سبتمبر 2017، وإذا كان مخزونه أعلى من معدل المخزون لشهر واحد، عليه التسجيل الضريبي والتصريح والدفع عن الكمية الفائضة عن مخزون شهر واحد.• معرفة أن آلية الإقرار عن الاستيراد ودفع الضريبة المستحقة ستكون من خلال موقع الهيئة الاتحادية للضرائب.• يجب على كل مسجل للضريبة الانتقائية تقديم إقرار عن جميع تعاملات أي شهر (فترة ضريبية) خلال خمسة عشر يوماً من الشهر الذي يليه.• يتوجب على المنتج للسلع الانتقائية تعبئة تصريح شهري يوضح السلع الانتقائية التي تم إنتاجها وكميتها ووجهتها، أي مدى القيام بطرحها للاستهلاك أو القيام بوضعها في منطقة محددة في وضع معلق للضريبة. الأكثر قراءة أخبار ذات صلة الأكثر إرسالاً الإعلان عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036

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