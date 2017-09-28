«إمداد» تعزز مساعيها في المحافظة على البيئة بإطلاق محطة للوقود الحيوي في جبل علي

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «إمداد»، لحلول إدارة المرافق المتكاملة، محطة جديدة للوقود الحيوي في الإمارة، ستكون مصدراً صديقاً للبيئة يوفر الوقود الحيوي اللازم لتشغيل شاحنات نقل النفايات التابعة للشركة، على هامش مشاركتها الدورة الـ 11 لمعرض إدارة المرافق (إف أم إكسبو). ويقع خزان الوقود الحيوي الجديد داخل منشأة الشركة في جبل علي، وتم التعاقد لتوريد هذا الخزان مع شركة لوتاه للوقود الحيوي، أحد الموردين الذين اختارتهم «إمداد» لخبرتهم الواسعة في قطاع الوقود البديل.

وسيخضع هذا الخزان إلى فحص دوري من إدارة البيئة والصحة والسلامة في شركة «تراخيص»، الذراع التنظيمي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي.

وقال محمود رشيد الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «إمداد»، «بصفتنا شركة رائدة في مجال إدارة المرافق المتكاملة، نُدرك تماماً مسؤوليتنا تجاه البيئة، ونكرس جهودنا لمواءمة استراتيجية الشركة مع توجه الإمارات المستمر نحو الاستدامة.

وقد أثبت الوقود الحيوي، كمصدر بديل للطاقة، قدرته على تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، الأمر الذي يعني تلوثاً أقل. ويأتي تركيب محطة الوقود الحيوي الجديدة، تجسيداً لالتزام شركة إمداد بتوفير حلول الطاقة المستدامة ضمن محفظتنا من خدمات إدارة المرافق التي نقدمها إلى عملائنا».

وأضاف: تتماشى جهود «إمداد» مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى زيادة استخدام الطاقة النظيفة من 25% إلى 50% وتقليل البصمة الكربونية أثناء عملية توليد الطاقة بنسبة 70% على مدى العقود الثلاثة المقبلة.