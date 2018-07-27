لندن تعلق «تبادلاً استخبارياً» مع واشنطن في محاكمة عضوي «البيتلز»

لندن (أ ف ب)

أعلنت بريطانيا أمس، وقف التعاون مع الولايات المتحدة في قضية مقاتلين بريطانيين قبض عليهما في سوريا، خشية مواجهتهما حكم الإعدام. وكانت بريطانيا أعلنت الاثنين الماضي، أنها تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة لمساعدتها على محاكمة المتشددين اللذين كانا عضوين في عصابة من إرهابيين بريطانيين أطلق عليهم اسم «البيتلز»، إلا أن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، واجه انتقادات حادة بعد موافقته على تبادل المعلومات دون الحصول على ضمانات من عدم مواجهة الرجلين حكم الإعدام في حال ترحيلهما.

وقالت وزارة الداخلية إنها وافقت على ««تعليق قصير المدى»» لعملية المساعدات القانونية المتبادلة مع الولايات المتحدة في قضية كل من الكساندا امون كوتي والشافعي الشيخ. وصرح المتحدث باسم الوزارة «تلقينا طلباً من الممثل القانوني لعائلة أحد المشتبه بهما لوقف المساعدة القانونية المتبادلة». وأضاف «وافقنا على تعليق قصير المدى. والحكومة لا تزال ملتزمة بمحاكمة هذين الشخصين، ونحن واثقون أننا تصرفنا طبقاً للقانون، وفي إطار سياسة الحكومة للمساعدة القانونية المتبادلة».