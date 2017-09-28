«منتدى الأعمال» يستقطب رؤساء ووكلاء دوائر حكومة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «شركاء لتحقيق التنمية المستدامة» في إمارة أبوظبي، يشارك عدد كبير من الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي في أعمال الدورة الثانية لمنتدى أبوظبي للأعمال 2017 والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وذلك يوم الاثنين، الثاني من أكتوبر المقبل، بفندق جميرا أبراج الاتحاد، بمشاركة عدد من رؤساء ووكلاء وكبار المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي.وتشارك في أعمال الدورة الثانية للمنتدى إلى جانب دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، دائرة الصحة، دائرة التعليم والمعرفة، دائرة التخطيط العمراني والبلديات، دائرة الثقافة والسياحة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وعدد كبير من رؤساء ومديري شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وخاصة قطاعات البناء والعقار والتعليم الخاص والصحة والسياحة والصناعة والمدن العمالية.

وستقوم هذه الدوائر والمؤسسات الرسمية بعرض فرص الاستثمار المتاحة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة، في إطار حرصها على تعزيز دور هذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وأكد أكثر من 600 من رؤساء ومديري الشركات العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتهم حتى اليوم في أعمال المنتدى، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية بالقطاع الخدمي والتجاري والصناعي وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والسياحة والمناطق الاقتصادية المتخصصة وغيرها من الهيئات الحكومية.

ويسعى المنتدى في دورته الثانية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي ومعالجة كل التحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الإمارة، وكذلك التعريف بفرص الاستثمار المتاحة التي توفرها الهيئات والمؤسسات الرسمية في إمارة أبوظبي ضمن خطة أبوظبي الهادفة إلى دعم القطاع الخاص ليصبح دوره أكثر فعالية وتأثيراً وبما يخدم أهداف التنمية المستدامة.