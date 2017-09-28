حاكم الفجيرة يبحث تعزيز التعاون مع مساعد وزير التجارة الأسترالي

الفجيرة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه في الرميلة، أمس، معالي كيث بيت مساعد وزير التجارة والاستثمار الأسترالي.

وبحث سموه مع المسؤول الأسترالي، يرافقه أرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة، وجيرارد سيبير القنصل العام الأسترالي، وعدد من موظفي السفارة، الذين قدموا للسلام على سموه، سبل تعزيز التعاون والاستثمار التجاري.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالوفد الضيف، متمنياً له التوفيق في مهام عمله لتعزيز وتقوية أواصر التعاون بين أستراليا ودولة الإمارات على مختلف المستويات، وتحقيق نتائج مثمرة من زيارته التي تستهدف تبادل المعرفة والخبرات بين قطاعي الطاقة والمعادن في البلدين.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وميلسا هلدروف سكرتير أول بالسفارة الأسترالية، ومنير سنكري مساعد المفوض التجاري.