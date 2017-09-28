حياة سائلة

تقديم واختيار - عبير زيتون

في الوقت الذي تمضي فيه حياتنا المعاصرة «كالطيف» في تقلبها وتلونها المتغير بين أطوار تسمياتها الضبيابية بين «الحداثة» وما بعد الحداثة و«ما بعد بعد الحداثة» بشكل أسرع من قدراتنا الإدراكية الآنية على الإمساك بتلابيب مراميها المتغيرة، وهي تُغوينا بألوان السعادة المفترضة إلى مطاردتها، واللحاق بمغرياتها المتبدلة، ووفق شروطها، تحضر أعمال البروفيسور وعالم الاجتماع البولندي زيجمونت باومان (1925 - 2017) بوصفها الأكثر شهرة بعمقها الفكري والإنساني، وهي تجهد في نحت مسار تشكل وتكون مفهوم «الحداثة السائلة» عبر المراقبة، والتحليل لمسار سيولتها، وهي تطغى على كافة مناحي الحياة، وصولا لأرضية معرفية غنية بوعيها الإدراكي تعين إنسان اليوم المطارد باللايقين، والحيرة على الوقوف في سباق الحياة المتحرك. ألّف «باومان» الذي توفي حديثاً (9/يناير/2017) عن عمر (91 عاماً) في منزله في مدينة ليدز البريطانية، أكثر من خمسين كتاباً استبدل في الكثير منها «حداثة صلبة» وحداثة سائلة «بمفهومي/الحداثة/ وما بعد الحداثة/ وربط الكثير من متغيرات العصرالكوكبية«بالنزعة الاستهلاكية» التي ارتفعت وتيرتها، وانتشرت مظاهرها وتعمقت آثارها بفعل العولمة الكوكبية حتى طالت بنية الإنسان السلوكية والنفسية والأخلاقية... هذه الشذريات من أعماله«الحياة السائلة» «الأخلاق في عصر الحداثة السائلة»، وبعض من«الحب السائل» و«هشاشة الروابط الإنسانية».

ثمة صلة وطيدة بين«الحياة السائلة» و«الحداثة السائلة»، فالحياة السائلة نحياها عادة في مجتمع حديث سائل، وهو مجتمع تتغير فيه الظروف التي يعيشها أعضاؤه بسرعة لاتسمح باستقرار الأفعال والعادات والأعمال المنتظمة. وهكذا تتغذى«سيولة الحياة» على«سيولة المجتمع» وتستمد طاقتها وحيويتها منها والعكس صحيح. كما أن«الحياة السائلة» تماما مثل«المجتمع الحديث السائل» لايمكن أن تحتفظ بشكلها ولا تظل على حالها وقتاً طويلاً.

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الحياة السائلة حياة محفوفة بالمخاطر يحياها المرء في حالة من«اللايقين الدائم»، وأشدها حس«الخوف» من أن تأخذه على حين غرة، ومن الفشل في اللحاق بالمستجدات المتسارعة، ومن التخلف عن ركب السائرين، ومن إغفال تواريخ نهاية الصلاحية.