د. محمد سبيلا

جرت في العقود الأخيرة عمليات مراجعة بمعنى فحص ونقد ذاتي، للمعارف وللسلوكيات التي وجهت الحركة السلفية في المشرق العربي خلال القرن الماضي، وهي مراجعات متنوعة تراوحت بين السطحية والعمق، وشهدت رواجاً إعلامياً كبيراً بسبب ارتباطها بالسياسة وبالظروف السياسية المحلية، والتي ترتبط بنوع من النقد الذاتي الذي مارسته الحركات السلفية في اتجاه التصالح مع العصر ومع المجتمعات العربية الحديثة ومع السلطة، إلا أن رياح المراجعة التي طالت أيضاً الحركات الإسلامية في الغرب الإسلامي كانت أقل امتداداً وأكثر محدودية، وإن تميز بعضها بالراديكالية والعمق.

تشترك المراجعات السلفية المغربية مع المراجعات السلفية المشرقية في ارتباطهما بفترة شكلت ذروة المحنة بالنسبة لهما، وهي محنة السجن.

فقد اعتقل من سموا بالسلفية الجهادية بعد أحداث 2003 بالدار البيضاء، والتي شكلت بالنسبة للدولة علامة فارقة في سلوك هذه الفئات، فقذفت بهم في المحاكمات والسجون، ونالوا ثلاثين سنة سجناً لكل منهم. والحقيقة أن هذا المخاض العسير ولد لدى هؤلاء العديد من ردود الفعل المتفاوتة، تتراوح بين المراجعة السياسية والمراجعات الفكرية أو العقدية.

يمكن أن نقول أن المراجعات السياسية كانت عامة لدى مجموعة الشيوخ، حيث راجعوا موقفهم من النظام السياسي، وجنحوا نحو المسالمة ونبذ العنف، والقبول بأنظمة الدولة من دستور وبرلمان، والقبول بالديمقراطية بعد فترة تكفيرها.

إلا أن المراجعات الفكرية أو العقدية لم تكن بالعموم نفسه، فربما كانت معالمها بادية عند شيخ أو شيخين على أقصى تقدير. لذلك يمكن أن نقول أن الشيخ الشاب الذي بدت عليه معالم تفكير نقدي ومراجعة فكرية نقدية هو أبو حفص الذي كانت لديه الإمكانية الثقافية والفكرية وكذا الجرأة على مراجعة الكثير من إحداثياته الفكرية حتى وإن سمى ذلك «مراجعات لا تراجعات».