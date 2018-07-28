محبو الظواهر الفلكية يتابعون أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين

وكالات

وجه المهتمون بالنجوم والأجرام السماوية، في أنحاء العالم أنظارهم إلى السماء، مساء الجمعة، لمشاهدة "القمر الدموي" وهو يدخل رويدا في ظل الأرض في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

من رأس الرجاء الصالح حتى الشرق الأوسط ومن الكرملين إلى ميناء سيدني، شخصت أبصار الآلاف نحو السماء على أمل رؤية القمر الذي بدأ لونه في التحول إلى البرتقالي أو البني أو القرمزي لدى توغله في ظل الأرض.

وتقول إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن الخسوف الكلي استغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية لكن سيسبقه وسيليه خسوف جزئي مما يعني أن القمر سيقبع ثلاث ساعات و54 دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض.

ويحدث الخسوف التام في الساعة 2022 بتوقيت جرينتش ويمكن رؤيته في أوروبا وروسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ومعظم أنحاء آسيا واستراليا.

ودفع المئات في استراليا بالفعل مقابل مشاهدة الخسوف من مرصد سيدني قبل شروق الشمس.