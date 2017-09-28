رينيه شار.. الشاعر الصّاعق

ترجمة حسونة المصباحي

كان شبيهاً بمحارب روماني: فارع القامة، كبير الجثّة مع تناسق في الأعضاء. وكان حاد النظرة كما لو أنه صقر ألف التحليق عالياً. لكن وراء كل هذا، كان هناك قلب ظلّ حتى النهاية يخفق بالحب وبالسخاء، وبالأمل، وبالإيمان بقدرة الإنسان على مواجهة الشرور بمختلف أنواعها وأشكالها. ذلك هو الشاعر الفرنسي الكبير رينيه شار الذي كان محبّوه وعشاقه يصفونه بـ«الشاعر الصّاعق».

ولد رينيه شار في 14 يونيو/‏ حزيران 1907 في قرية «ليزل - سور - سورغ» بجنوب فرنسا. وكان أصغر إخوته الأربعة، ومنذ صباه عشق العواصف والرعود، وكان يبتهج عندما تسوّد السماء وتغضب الطبيعة. كما أنه كان يحب النار، بل كان يقول إن النار هي «دليله الأعلى». وعندما أصبح شاعراً كتب يقول: «لا ينبغي علينا أن نخشى الحرائق، فمنذ البداية كنا أقباساً من نار». وربما لم يخطئ ذلك الناقد الفرنسي الذي كتب عنه يقول: «الصواعق كانت وقوده. والبرق كان مكثفاً لطاقة شعرية هائلة».

البرق العظيم

كان شار في الحادية عشرة من عمره لما أحس لأول مرة بـ «هواجس الشعر» تعتمل في داخله، واصفاً ذلك بقوله: «كنت في الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمري عندما سقط عليّ ما كنت أسميه بالبرق العظيم. بعدها لم يعد هناك شيء يعنيني غيره. النهار لا يضيء. وحده الليل يوجد والضوء. غير أن هذا الضوء يأتي من الليل، وهو البرق النادر والعظيم. وهو لا يتلألأ إلا بين وقت وآخر، وفي عدد من المرات خلال حياة بكاملها. لكن في كل برق نحن نميّز أشياء أكثر بقليل من الأشياء التي رأيناها في المرة السابقة».