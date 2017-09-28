متون المتوسط ضراوة الغرابة وشراسة الحلم

إسماعيل غزالي

أتمثل «البحر الأبيض المتوسط»، كمكان سحري، متاهي ّ، داغل في لانهائيته. لا تتوقف علاقتي بالمكان عند حدود واقعيته، كوجود جغرافي، كمعطى فيزيقي جاهز، إنما المكان الذي يعنيني، هو المنزاح عن حقيقته المشاعة، وشكله المستهلك، وقناعه الفلكلوري بالأحرى.

لا يمكن لهذه العلاقة أن تتحقق دون أن تكون أنطولوجية بالضرورة، لكن الخلفية الجمالية التي يرتهن إليها الأمر برمته، هي تخييلة أولاً وأخيراً.

الحديث هنا عن «البحر الأبيض المتوسط» لا يعني مطلقاً مديحاً ذاتياً لمسألة الانتماء أو انحصارا لهوية إنسانية في رؤية إقليمية أو جغرافية ذات نزوع نرجسي أو قومي أو عرقي... قطعا لا يتعلق الأمر بهذه الحماقة، فالمسألة قد تبدو في ظاهرها المعلن خرائطية، لكنها في المضمر كونية وإنسانية بشكل نوعي وجمالي ومعرفي.

ثمة متاهة شهيرة صنعها المهندس الإغريقي ديدالوس في جزيرة كريت، المعروفة بوحش المينيتور الذي صرعه البطل ثيسيوس بمساعدة من أريان التي أمدته بخيط كي يفلت من المصير القاتل لفخاخ المتاهة المحكمة.