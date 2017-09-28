الفاهم محمد

في الأفق القريب جداً، هذا إن لم نقل بأن الأمر بات أكثر من استعجالي، تنتظرنا قرارات صعبة في قضايا ومواضيع كثيرة تهم مستقبل الجنس البشري فوق الأرض. كان الفلاسفة يقولون بأن فعل القرار جنون، ومعناه أن الحياة تضعنا أحيانا أمام اختيارات صعبة بحيث لا يمكننا أن نستمر إلى الأمام إلا عن طريق التضحية بالعديد منها والاكتفاء بواحدة. كيفما كان الحال، فإن القرار كان بيد الإنسان هو الذي يختاره بمحض إرادته ووعيه. هذا الأمر واضح - مثلاً - في فلسفة سارتر، حيث ترتبط الحرية عنده بالقدرة على اختيار وتخطيط المشروع الخاص لحياتنا. ولكن هاكم الآن الميزة الجديدة للألفية الثالثة. لقد أصبح القرار مفروضاً علينا، سواء بفعل الضرورة البيئية أو السكانية أو الاقتصادية السياسية. لم نعد نملك لا إرادة الاختيار ولا إرادة إصدار القرار ولا حتى تعليقه. ما من مجال لمراوغة هذا المصير، ما عاد بالإمكان القيام بقطع العقدة الغوردية (1) والتخلص منها نهائيا بضربة سيف واحدة. إن كل ما نملكه الآن هو أن ننكب بصبر وأناة على نسلها مثلما تنسل كبة الصوف. هذا هو كل ما بقي لنا من الإرادة الصبر، ولكن أليس هذا بالشيء الكثير، ذلكم أن الصبر هو حكمة القدماء التي أضعناها في عصر السرعات المضاعفة.

إنها قرارات لا نملك إزاءها أي اختيار طوعي، كما لا يمكننا أن نختار لذلك يمكن تسميتها «قرارات مصيرية - Des décisions fatidiques». قرارات لا ترتبط بإرادتنا واختياراتنا الفردية فقط، لأنها تتعلق بمصير الأرض ومصير المجتمع البشري ككل. فهل نملك الخيار مثلاً فيما يتعلق بالانتقال الطاقي من الطاقات الأحفورية إلى الطاقات البديلة؟ وهل نملك الخيار في موضوع الملاءمة بين التطور الصناعي وإنقاذ البيئة؟ هل نملك الخيار في ضرورة الحد من الانفجار السكاني الذي يشكل ضغطا هائلا على الموارد الطبيعية المحدودة؟ هل لنا الخيار في حتمية الانتقال بالحضارة البشرية كي تصبح حضارة نجمية تعمر كواكب أخرى بين النجوم؟

تعقيل العقل

لنعترف بداية أنه ومنذ الألفية الثالثة ابتعدنا كثيرا عن ذلك الزمن الذي كنا نعتقد فيه أننا أسياد مصائرنا. صحيح أن القلق بدأ الإحساس به منذ ستينيات القرن الماضي، لكنه بلغ اليوم درجته القصوى. نحن نعيش ما يمكن أن نطلق عليه «زمن الكينونة الحرجة». كان ديكارت يتغنى بالوضوح والبساطة ولكن اليوم مع هذه السحب التي تتلبد فوق رؤوسنا ما من شيء أضحى واضحا أو بسيطا. حتى الفلسفة التي كانت دوما انتصارا للحياة قد تحولت إلى مرثيات تأبينية تتلى على كيانات كنا نعتقد إلى زمن قريب أنها خالدة: نهاية التاريخ، نهاية الإنسان، نهاية الحداثة... لا أحد ينكر اليوم الأزمة التي يعيشها الفكر الإنساني وبالخصوص تلك العقلانية المتحمسة والعلم الظافر الذي ورثناه عن عصر النهضة. وبعد الضربات التي ستوجهها مدرسة فراكفورت خصوصاً مع هوركهايمر وأدورنو، وفلسفة الاختلاف مع ديردا وليوتار، إضافة إلى الأعمال التي قامت بها البراغماتية الجديدة مع ريتشارد رورتي، يمكن القول بأن هناك شيئاً أساسياً علينا أن نحتفظ به كشعار يلخص درس نقد الفلسفة الأنوارية وتفكيك الميتافيزيقا، ألا وهو ضرورة «تعقيل العقل»، ذلك أن العقل كما تبين لنا يمكن أن يكون لا عقلانياً، والعلم الذي اعتقدنا كذلك أنه من الممكن أن يؤسس لخلاص البشرية أضحى بعيدا عن الغايات النبيلة التي انطلق منها.