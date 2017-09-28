المترجمون خيول بريد التنوير

سلطان العميمي

مما لا شك فيه أن الترجمة احتلت منذ وقت مبكر من تاريخ الحضارة البشرية المرتبطة بالكتابة والأدب واللغات، مكانة مهمة في تغيير مسارات الأمم وحضاراتها، بل وحتى في استقرارها وتوسع حدودها وازدهار فنونها وآدابها.

ويمكن أن يؤرّخ لأوّل عمل في التّرجمة باعتباره أوّل شاهد على تماسّ اللّغات والثّقافات عرفته حضارة ما بين النّهرين في شكل معجم مزدوج اللّغة سومريّ- أكَّديّ. وهو عبارة عن جدول ذي خانتين تتقابل فيهما الكلمات في اللّغتين وبطريقتي كتابتها. واحتفظت مكتبات اللّوحات الطّينيّة بوثائق لا تحصى لمراسلات مكتوبة بلغات مختلفة (تلّ العمارنة، أنموذجاً) تخبر بوجود نشاط ترجميّ مكثّف بين مصر القديمة وبلاد الرّافدين كان يمدّ جسراً للتّواصل بين الثّقافات والحضارات منذ أقدم العصور (1). ولعبت الترجمة دوراً مهماً في بث أشعة التنوير على المجتمعات، وحمل المترجمون عبر ترجماتهم رسائل التنوير، وعنهم يقول الشاعر الروسي بوشكين «المترجمون هم خيول بريد التنوير».

عملية الترجمة ليست مجرد استبدال لغة بأخرى، ففي الترجمة تتلاقى ثقافات مختلفة وشخصيات مختلفة، ومخازن تفكير مختلفة، وآداب مختلفة، وحقب مختلفة، ومستويات مختلفة من التطور، وتقاليد مختلفة، وسياسات مختلفة (2).

وتكتسب الترجمة مكانة مهمة في مجال انتقال العلوم والفكر والأدب من مجتمع إلى آخر للأسباب التالية: