الكتابة و التناسخ

عبد السلام بنعبد العالي

عندما ظهر كتاب عبد الفتاح كيليطو في نسخته العربية متزامناً للكتاب نفسه في صيغته الفرنسية، كان إعلاناً عن ثورة، لا في نظرتنا إلى الأدب فحسب، وإنما في تأريخنا له وانتقادنا إياه. ذلك أن هذا الكتاب لم يكن مجرد «تاريخ للأعمال الأدبية ومؤلفيها»، ولم يكن ليدخل ضمن التأريخ التقليدي للأدباء وأعمالهم، إنه لم يكن يهدف إلى أن يدرُس بعض أشكال الخطاب في قيمتها التعبيرية، أي من حيث إنها تصدر عن «حوافز» «عميقة» وقدرات «إبداعية» و«مشروعات» فردية، خطرت بأذهان مبدعيها وجالت بخلدهم، وإنما كان يهدف إلى أن يتعقبها في أنماط وجودها وتداولها وانتقالها. فهو لا يسأل هنا: كيف تقدر حرية فاعل أن تندرج في كثافة الأشياء لتعطيها معنى؟ كيف تقدر أن تجدد القول عندما تكرره؟ إنه لا يسأل: كيف يقدر الكاتب أو الشاعر أن «ينخرط» بمشاريعه ومقاصده الذاتية ضمن التراث الثقافي؟ وإنما: وفق أيّ شروط، وحسب أيّ أشكال أمكن لشيء مثل المؤلف أن يظهر في منظومة بعض الخطابات؟ أيّ وظائف أمكن أن يمارسها وبخضوعه لأيّ قواعد؟ ومجمل القول، فإن «المؤلف» لا يُسأل هنا كأصل وأساس، وإنما كوظيفة ومفعول لبعض أشكال الخطاب.

حفر داخلي

يستهل كيليطو مؤلَّفه باسترجاع ذكرى طفولة، حيث نلفي تلميذا مازال حديث عهد بالنصوص الأدبية، تلميذاً لم يتعلم بعدُ قراءة النصوص، يتوجه بالسؤال إلى أستاذه: لماذا الحرص على توقيع النصوص وربطها بمؤلف؟ هذا الحفر في الذاكرة سيصبح داخل الكتاب حفرا في ذاكرة الثقافة العربية الكلاسيكية، حيث يحاول الكاتب فحص «مفهوم المؤلف» في تلك الثقافة.

وقبل أن نتساءل عن الصورة التي اتخذتها هوية المؤلف في تلك الثقافة، ينبغي أن نؤكد أن هذه الثقافة ترفض «الغفلية»: «ففي هذه الثقافة لا يكفي لقول ما أن يتوافر على (انتظام خاص) كي يعتبر نصّاً، ينبغي، فضلاً عن ذلك، أن يصدر عن، أو يُرقى به إلى قائل يقع الإجماع على أنه حجة Autorité. حينئذ يكون النص كلاماً مشروعاً ينطوي على سلطة وقولا مشدوداً إلى مؤلف - حجة». وظيفة المؤلف أن يخصص نمطاً معيناً من أنماط وجود الخطاب، فأن يُربط قولٌ مّا باسم مؤلف، أن يمكن القول: هذا كتبه فلان، أو فلان مؤلفُه، فهذا يدل على أن هذا القول ليس كلاماً غفلاً يروج ويعبر ويُستهلك مباشرة، بل إننا أمام كلام يجب أن نتلقاه بشكل معين، كلام يلقى في تلك الثقافة وضعاً خاصاً: «إن الخطاب يظل مجال اهتزاز مقلق واستعداد احتمالي متوحش. ولن يُوقِفَ هذا التساؤلَ المحيّر ويُحدّدَ دلالة الخطاب العائمة إلا الانتسابُ إلى اسم بعينه: فكأن الخطاب، إن لم يحمل اسم مؤلفه، يكون مصدر خطورة ويصير أرضا غريبة تحار فيها الأقدام، وتختلط الاتجاهات لغياب نقطة مرجعية معينة مضمونة». وهكذا يُدرك الخطاب انطلاقاً من الاسم الذي يوقعه: «القطعة الشعرية تدرك انطلاقاً مما نعرفه سابقاً عن مؤلفها»، والنادرة يختلف مفعولها، بحسب نسبتها إلى ماجن أو إلى رجل متزمت.