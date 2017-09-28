علينا الاعتناء بـ «صِدام العصبيّات» لا «صِدام الحضارات»

أحمد فرحات بيروت (الاتحاد الثقافي)

د. فريدريك معتوق واحد من أبرز وأنبه علماء الاجتماع في لبنان والبلدان العربية اليوم. عمل ويعمل على صقل أدواته النظرية ومفاهيمه العملانية لتقديم بحث سوسيولوجي عربي خالص، يقوم على دراسة ظاهرة عربية معاصرة، وهي هنا ظاهرة استنهاض العصبيّات، بالاعتماد على نظرية عربية أيضاً، هي نظرية ابن خلدون في العصبيّة.

يعتبر البروفسور معتوق ابن خلدون أستاذه في تأليف كتابه الجديد «صدام العصبيّات العربية» (يصدر قريباً في بيروت)، وخصوصاً لجهة استناده إلى أطروحة صاحب «المقدمة» في العصبيّة، والتي تعود إلى ستة قرون ونيف خلت، حيث تسنّى له كمؤلف تقديم بعض الإضافات عليها من منطلق المستجدّات السياسية والمعرفية التي حصلت في التاريخ العالمي، وأبرزها نشوء المواطنة المدنيّة في الغرب في أعقاب الثورة الفرنسية، والتي حضرت نظرياً في الخطاب السياسي العربي لمرحلة ما بعد النهضة.

ويعترف د. معتوق بأنه وجد لدى ابن خلدون مختلف الأساسيّات النظرية التي كان يحتاج إليها في مبحثه الجديد، مشيراً مع «أستاذه» الكبير إلى أن العصبيّة مسألة قابلة للتفكيك، كونها مركّبة تركيباً ذهنياً أصلاً.. وهكذا فصاحب «المقدمة» لا يتعامل مع العصبيّة كمفهوم مقدّس وسرمدي، بل كمفهوم نسبي، عمرانياً واجتماعياً.

هنا حوار مع د. فريدريك معتوق بمناسبة قرب صدور كتابه «صدام العصبيّات العربية» في بيروت، والذي يُقدّم فيه استعراضاً لتجارب السياسة والدين في اليهودية والمسيحية والإسلام. وهو يتطرّق إلى ظاهرة العصبيّة من منظور علمي بحت، تاريخياً وراهناً، فلا يرى فيها سلباً بالمطلق، ولا هي بالطبع شأن إيجابي يُعوّل عليه. فالعصبيّة، كما يراها، منظومة تفكير حيّة، ليست مغلقة ولا جامدة (كما السائد لدى غالبيّة المثقفين العرب)، بل قادرة على التأقلم مع المستجدّات والتطوّرات، إلا أنه ينصح، في النتيجة، بأن عصبيّات العالم العربي بحاجة إلى بديل حضاري، لا إلى عمليات مواءمة.