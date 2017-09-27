من يقود السيارة أفضل: الرجل أم المرأة؟

مصطفى أوفى (الاتحاد نت)

يعيد القرار الجديد في السعودية بالسماح للنساء بقيادة السيارات إلى الأذهان سؤالا لا يكل البعض من طرحه، جاداً أو مازحاً وهو: هل ثمة فروق حقيقية بين أسلوب قيادة الرجال للسيارات وبين طريقة النساء في القيادة، من واقع تجارب مختلف شعوب العالم؟! ..

والسؤال قديم جدا، ربما منذ ما يزيد على مئة عاما عندما انطلقت على الطرق السيدة بيرتا بنز بالاختراع العجيب الذي ابتكره زوجها مرسيدس بنز، لتكون أول امرأة تقود سيارة لمسافة طويلة.

قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن الرجل أفضل في قيادة السيارة من المرأة. لكن بعض الدراسات تعتقد عكس ذلك.

صحيح أن الرجال يتعلمون القيادة بسرعة وسهولة، إلا أن النساء أفضل في السياقة على الطرقات، ما يصحح الاعتقاد السائد في بعض المجتمعات بأن المرأة لا تقود بمهارة.