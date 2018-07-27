3 شهداء وعشرات الإصابات في جمعة «أطفالنا الشهداء» بغزة

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله، غزة)

استشهد فلسطينيان وأصيب عشرات آخرون أمس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الاحتجاجات على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وأعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطن وطفل وإصابة 246 برصاص الاحتلال في «الجمعة الـ 18» من مسيرات العودة جمعة «أطفالنا الشهداء».

كما أعلنت الوزارة اليوم استشهاد فتى فلسطيني، صباح اليوم السبت، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرة الجمعة بالقرب من السياج الحدود الذي يفصل القطاع عن إسرائيل.

وكان الفتى البالغ من العمر 17 عاماً أصيب برصاصة في الصدر في صدامات خلال تظاهرات بالقرب من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. وبذلك يرتفع إلى ثلاثة عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في احتجاجات الجمعة.

وأفادت وزارة الصحة استشهاد غازي محمد ابومصطفي (43 عاما) متأثراً بجراحه التي اصيب بها بالرأس شرق خان يونس مساء اليوم، فيما استشهد الطفل الشهيد الطفل مجدي رمزي كمال السطرى 14 عاما جراء أصابته بطلق ناري بالرأس شرق رفح، كما واصيب 3 مسعفين متطوعين في النقطة الطبية بجراح متوسطة جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال إسعافهم الميداني لبعض المواطنين شرق جباليا، وقالت الصحة أن كافة الإصابات التي وصلت للنقاط الطبية والمستشفيات في قطاع غزة كانت بالاعيرة النارية المباشرة في مناطق مختلفة من الجسم.