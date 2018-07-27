صلاة الجمعة في الخان الأحمر تحديًا للاحتلال



تاريخ النشر: السبت 28 يوليو 2018 القدس (الاتحاد) أدى المئات من الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، المهددة بالهدم والتهجير من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وجرت بعد صلاة الجمعة، تظاهرة على الشارع الاستيطاني المحاذي لقرية الخان الأحمر ضد عمليات الهدم. وانطلقت التظاهرة من داخل قرية الخان الأحمر نحو الشارع الاستيطاني القدس أريحا، واعتصموا على الرصيف المحاذي للشارع الرئيسي، وهتفوا رفضاً للاحتلال وجرائمه المتواصلة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تؤكد رفض «صفقة القرن»، واستمرار النضال الفلسطيني حتى التحرر من الاحتلال. وأدى المئات من المشاركين صلاة الجمعة في القرية المهددة بالهدم والتهجير من قبل سلطات الاحتلال.