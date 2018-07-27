«نورفولك إيسترن دَيلي بريس»: مونديال قطر 2022 يهدد «بريميير ليج» البريطاني بـ «سيناريو كارثي»

دينا محمود (لندن)

استقبلت وسائل الإعلام البريطانية، الزيارة المثيرة للجدل التي يقوم بها أمير قطر تميم بن حمد إلى لندن، بتجديد تحذيراتها من مغبة استضافة الدوحة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وما سينطوي على ذلك من خسائر جسيمة للعبة، سواء داخلياً أو على مستوى العالم.

وقال تقرير في صحيفة «نورفولك إيسترن دَيلي بريس»، إن الموعد المحدد للمونديال، سيدمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المعروف باسم «بريمير ليج»، في موسم 2023/‏‏2022، واستنكر إقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» المواعيد الجديدة للمونديال، المفترض أن يُقام في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك بهدف تجنيب اللاعبين والمشجعين التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة بشدة خلال الصيف في قطر.

وأشار التقرير إلى أن ما قام به بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص منح حق التنظيم لقطر، تسبب في حدوث صداع لخلفائه في «الفيفا» (في إشارة إلى الرئيس الحالي جياني إنفانتينو). غير أنه حرص على توجيه انتقاداته أيضاً لـ «إنفانتينو»، نظراً لأنه لم يسع جدياً حتى الآن إلى نقل البطولة من قطر، قائلاً إن من خلفوا بلاتر، يبدون حريصين للغاية على تكرار هذا الصداع بغض النظر عن التكلفة التي ستنجم عن ذلك.

وحرصت الصحيفة على أن ترفق التقرير بصورةٍ لبلاتر مع القطري محمد بن همام، النائب السابق لرئيس «الفيفا»، الملاحق باتهامات الفساد. ووصفت المسؤول الدولي السابق بأنه الرجل الموصوم بالعار الذي باع كأس العالم إلى النظام القطري، دون اكتراث ببطولات كروية محلية مهمة ستتضرر من وراء ذلك. وشددت في تقريرها على أن الخسائر الناجمة عن إفساح المجال للنظام القطري لاستضافة المونديال هائلة، قائلةً: «إذا كنت قد ظننت أن استضافة روسيا للبطولة ستنطوي على مشكلات، فأنت لم ترَ شيئاً بعد».

واستعرض التقرير جانباً من الأضرار التي ستنجم عن إقامة النهائيات في الخريف ومطلع الشتاء بدلاً من الصيف، كما هو معتاد، مُشيراً في هذا الشأن إلى الإرباك الذي سيلحق بالبطولات الأوروبية الكبرى، المحلية والقارية، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي. وقال إن المواعيد الجديدة قد تُجبر منظمي «بريميير ليج» على بدء موسم 2022 - 2023 في يونيو بدلاً من موعده المعتاد في أغسطس. كما ستُضطر الأندية المشاركة في البطولة إلى نيل عطلة شتوية مبكرة.

وأشار إلى أن موسم 2022 - 2023 المنكوب لن ينتهي غالباً قبل حلول يوليو من ذلك العام، ليستمر بهذا الشكل لنحو 13 شهراً، وهو ما سيمثل مشكلة أخرى للموسم الذي يليه، الذي يُنتظر أن ينطلق في موعده المعتاد في أغسطس، أي بعد شهر واحد. وأبرز كذلك التأثيرات السلبية التي ستنجم عن ذلك، على صعيد استعدادات المنتخبات الكروية المختلفة للمشاركة في المونديال، في ضوء أنه لن يتسنى لهذه الفرق الفرصة للعب مباريات ودية كافية قبل البطولة، وسط توقع خبراء أن يضطر منظمو الدوري الإنجليزي الممتاز لوقف مباريات موسم 2022 - 2023 قبل موعد انطلاق المونديال بأسبوعين فحسب، على أن يتم استئناف المنافسات بعد المباراة النهائية بثمانية أيام، وهو ما يشكل وفق مراقبين «السيناريو الكارثي».