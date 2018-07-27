نائب مصري يتهم قطر بتصعيد بث الشائعات

القاهرة (مواقع إخبارية)

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، اللواء عصام أبو المجد، إن نظام أمير قطر تميم بن حمد يمارس أساليب قذرة في بث السموم والشائعات للإضرار بمصر من خلال خطة منظمة يقودها داعمو الإرهاب في المنطقة.

وأضاف في تصريحات لـ «اليوم السابع»، أن قطر بالتعاون مع شركات متخصصة في التسويق الإلكتروني والتعاون مع اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية في قطر وتركيا، تقوم بإرسال رسائل واضحة تستهدف الحالة النفسية للشعب المصري، وتشويه كل الإنجازات التي نجحت الدولة في تنفيذها.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن تحدٍ آخر تواجهه مصر هو حرب الشائعات ومحاولات ضرب الاستقرار، حتى وصل عدد الشائعات لما يقرب من 21 ألف شائعة في فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر، وهو ما يؤكد أن هناك موجة من الشائعات المنظمة تستهدف الوطن.