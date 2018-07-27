أبوظبي، لندن (الاتحاد، شادي صلاح الدين)

وصف معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى بريطانيا بـ «الباهتة» حيث بدا خلالها ضعيفاً في موقفه تجاه ملف إيران، ومتشائماً بخصوص أزمة بلاده التي تشهد مقاطعة من الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) منذ يونيو العام الماضي، وقلل ضمنياً من الآمال المعلقة حول قمة قادمة في واشنطن لإنهاء الأزمة ووضعها في خانة التمنيات لإقناع المواطن بانفراج لا يبدو في الأفق.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من خلال حديثي مع بعض المراقبين، جاءت زيارة أمير قطر (تميم بن حمد) إلى بريطانيا باهتة ولَم يُحسن اختيار توقيتها»، وأضاف «الشيخ تميم بدا ضعيفاً في موقفه تجاه الملف الإيراني، ومتشائماً بخصوص أزمة بلاده»، وتابع قائلاً «الآمال المعلقة بقمة قادمة في واشنطن تكملة لإستراتيجية التمني لإقناع المواطن بانفراج لن يأتي».

ورغم ادعاءات النظام القطري بأنه لم يتأثر بالمقاطعة، وأن اقتصاده يزدهر وموقفه السياسي أصبح أكثر قوة، كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية واسعة الانتشار عن أن مسؤولي «نظام الحمدين» لا يزالون يضغطون من أجل استعطاف الولايات المتحدة للدعوة إلى قمة تجمع دول الخليج من أجل حل الأزمة. وذكرت أن مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأملون في دعوة قادة الخليج إلى قمة في واشنطن هذا الخريف، على الرغم من إصرار الدول الأربع لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التمسك بمطالب وقف قطر أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأوضحت «الجارديان» في تقرير بعد أيام من إعلان القائم بالأعمال الأميركي في الدوحة راين كليها، أن بلاده ستكثّف جهودها خلال الأشهر المقبلة لضمان عقد قمة خليجية أميركية قبل نهاية العام وربما في سبتمبر أو أكتوبر «أن الدوحة تضغط منذ شهور لعقد القمة، معتقدة أنه لا يمكن إحراز أي تقدم في حل الأزمة دون تدخل الولايات المتحدة»، وأضافت أن نظام الحمدين يستخدم شركات ضغط للزعم بأن المقاطعة تضر بالمصالح الأميركية في المنطقة ويمكن أن تؤدي إلى فوضى في إيران وأسواق الطاقة.