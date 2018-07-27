«الصحة» السعودية تؤكد ضرورة أخذ اللقاحات اللازمة للراغبين في الحج

الرياض، المدينة المنورة (وام، واس)

أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، أن على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1439هـ من الداخل والخارج، الالتزام بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، وكذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة لحجاج الخارج.

وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية(واس)، إنها تتابع التطورات الوبائية للأمراض أولاً بأول، وتراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني، حيث يتابع مركز القيادة والتحكم بالوزارة الوضع الصحي الدولي والمحلي، ومراجعة تلك الاشتراطات إذا ما اقتضت الحاجة.

وشددت الوزارة التأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج، والتي تم تعميمها على سفارات المملكة وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج لهذا العام.

وأدى حجاج بيت الله الحرام زوار المدينة المنورة أمس، صلاة الجمعة في المسجد النبوي وسط منظومة متكاملة من الخدمات الجليلة التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة والمشاركة في أعمال الحج، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وتقدم القطاعات الحكومية بالمدينة المنورة جميع الخدمات لضيوف الرحمن، زوار طيبة الطيبة لموسم حج هذا العام، إذ تقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يؤدوا مناسكهم وعبادتهم في راحة ويسر وطمأنينة، من خلال فتح أبواب المسجد وحراسته ونظافته في جميع أنحائه وساحاته والسطح، وتوفير السجاد وفرشه ونظافته، وتوفير ماء زمزم المبرد وتشغيل الإنارة والتكييف والخدمات فيه والتقنيات المختلفة، وغيرها من الخدمات التي تساعد الحاج والزائر من أداء بقية فروضه الدينية.

كما تنفذ إدارة خدمات الصيانة والسقيا بالمسجد النبوي التابعة لوكالة الرئاسة خلال موسم الحج مجموعة من الخدمات لراحة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف من صيانة دورية وقائية وطارئة وتصحيحية لجميع الأنظمة الموجودة في المسجد النبوي، وإعداد ومتابعة تنفيذ برامج التشغيل والإطفاء للإنارة الداخلية والخارجية للمسجد وساحاته، بالإضافة إلى وضع برامج تشغيل القباب والمظلات، ومتابعة تشغيلها حسب ظروف الجو ومتابعة تنفيذ برنامج تشغيل السلالم الكهربائية بالمسجد والدورات، ومتابعة مستوى التكييف والتأكد من مناسبته لجموع المصلين.

وتنفذ إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة العديد من الخطط الفرعية منها خطة عامة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ تشارك بها جميع الجهات الحكومية، وكذلك خطة لأعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، من خلال مراكز الدفاع المدني الداخلية والخارجية الثابتة والموسمية منها داخل المدينة المنورة وفي المحافظات وعلى الطرق المؤدية من وإلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى خطة عن السلامة من خلال دوريات سلامة راجلة وراكبة ودراجات نارية إلى جانب وجود لجان مشكلة لأمن وسلامة الحاج، وتوفير فرقة للإخلاء والإيواء والإغاثة وحوادث الأمطار والسيول.

من جهتها، تكثف شرطة منطقة المدينة المنورة من خلال خططها التشغيلية الدوريات الأمنية ورجال الأمن، وتأمين المعدات والآليات والأجهزة الحديثة التي من شأنها تحقيق الأمن والأمان للمواطنين والحجاج والزوار، وتجهيز المواقف الخاصة بالسيارات، وتنظيم الطرقات والشوارع التي تؤدي إلى المسجد النبوي الشريف، فيما تستقبل المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة جميع الحالات المرضية والإسعافية المحولة إلى المستشفيات المحددة العاملة بالحج وتوفير الخدمات الضرورية من حيث التشخيص والعلاج والتنويم إذا دعت الضرورة بما فيها إجراء العمليات الجراحية، وغيرها من خلال المستشفيات والمراكز الصحية الواقعة بمناطق سكن الحجاج والمراكز الصحية الموسمية بمنافذ الدخول والمراقبة الصحية بميناء ينبع ونقط المراقبة الصحية بميناء ينبع التجاري والمراكز الصحية على الطرق المحورية المؤدية للمدينة المنورة تشمل طريق الهجرة مركز صحي اليتمه، وطريق تبوك مركز صحي الصلصلة.